В то время, когда украинцы каждый день борются за независимость своей страны, латвийский музыкант Каспар Димитерс сочинил и выпустил песню, восхваляющую Россию. Он заявил, что хоть он и латыш, но в "душе - русский", пишет Kas Jauns.
"В душе я русский". Димитерс выпустил песню, восхваляющую Российскую империю
Несмотря на зверства, которые украинский народ переживает почти год, латвийский музыкант, сын популярной актрисы Вии Артмане Каспар Димитерс опубликовал в социальных сетях песню собственного сочинения на русском языке, в которой заявляет: "Да, я латыш, но в душе - русский".
Он пишет большими буквами: "Русский - это не национальность, а состояние души".
В песне он поет, что "родина его души - Святая Русь", а также восхваляет Российскую империю и СССР, которые "спасли всех своими победами", и упоминает Америку, для которой "все мы здесь вши".
Стоит отметить, что это не первый раз, когда певец публично выражает свою поддержку политике России.
Подробнее читайте в номере журнала Kas Jauns от 17 января.
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