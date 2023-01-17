"В душе я русский". Димитерс выпустил песню, восхваляющую Российскую империю

Несмотря на зверства, которые украинский народ переживает почти год, латвийский музыкант, сын популярной актрисы Вии Артмане Каспар Димитерс опубликовал в социальных сетях песню собственного сочинения на русском языке, в которой заявляет: "Да, я латыш, но в душе - русский".

Он пишет большими буквами: "Русский - это не национальность, а состояние души".

В песне он поет, что "родина его души - Святая Русь", а также восхваляет Российскую империю и СССР, которые "спасли всех своими победами", и упоминает Америку, для которой "все мы здесь вши".

Стоит отметить, что это не первый раз, когда певец публично выражает свою поддержку политике России.

Подробнее читайте в номере журнала Kas Jauns от 17 января.