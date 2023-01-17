Видео ⟩ В серьезной аварии на Виенибас гатве пострадали два человека

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что в аварию попали два автомобиля, один из которых - автомобиль компании Baltic Taxi.

Глядя на информацию о пробке в приложении Waze, можно предположить, что авария произошла в районе Виенибас гатве недалеко от улицы Тирайнес.

Портал TVNET связался с Государственной полицией для выяснения обстоятельств инцидента.

В Госполиции сообщили, что во вторник, 17 января, в 13:40 на Виенибас гатве в Риге столкнулись автомобили Volvo и Mercedes-Benz.

В результате аварии пострадали два человека, один из которых был доставлен в медучреждение, в свою очередь второй от госпитализации отказался.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.