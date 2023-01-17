Портал TVNET сообщает, что на Виенибас гатве в Риге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Видео ⟩ В серьезной аварии на Виенибас гатве пострадали два человека
В серьезной аварии на Виенибас гатве пострадали два человека
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что в аварию попали два автомобиля, один из которых - автомобиль компании Baltic Taxi.
Глядя на информацию о пробке в приложении Waze, можно предположить, что авария произошла в районе Виенибас гатве недалеко от улицы Тирайнес.
Портал TVNET связался с Государственной полицией для выяснения обстоятельств инцидента.
В Госполиции сообщили, что во вторник, 17 января, в 13:40 на Виенибас гатве в Риге столкнулись автомобили Volvo и Mercedes-Benz.
В результате аварии пострадали два человека, один из которых был доставлен в медучреждение, в свою очередь второй от госпитализации отказался.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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