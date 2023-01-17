Фото ⟩ Полиция Румынии конфисковала несколько принадлежащих Эндрю Тейту суперкаров

Полиция конфисковала автомобили у Тейта в субботу, 14 января. Сообщается, что общая сумма конфискованных вещей составляет примерно четыре миллиона долларов.

Всего полиция Румынии конфисковала у Тейта 15 машин.

В гараже бывшего кикбоксера находились несколько автомобилей класса люкс, например, Rolls Royce Wraith (380 000 долларов), Aston Martin DBS Superleggera (160 000 долларов), BMW M5 Competition (103 000 долларов), а также Bugatti Chiron стоимостью более трех миллионов долларов. Конечно, в коллекции Тейта есть еще более десяти суперкаров.

Галерея: Полиция Румынии конфискует автомобили Эндрю Тейта

Как сообщалось, Тейт был арестован 17 декабря 2015 года в Великобритании по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах к двум женщинам. Одна из них обвинила Тейта в изнасиловании, а другая заявила, что он пытался ее душить.

Английская полиция сообщила, что дважды арестовывала Тейта - сначала по подозрению в нападении, а затем по подозрению в изнасиловании. Ни одного задержания из-за обращений не последовало. Обе женщины считают, что британская прокуратура неправильно расследовала дело. Тейт не отверг обвинения женщин.

Позднее, 30 декабря, Тейта задержали в Румынии. Его подозревают в торговле людьми и изнасиловании. Тейт и его брат Тристан были задержаны в столице Румынии Бухаресте во время обыска в их доме.