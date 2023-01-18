Ольга Камбала хочет стать моделью, но родные в нее не верят

"Мы твердо решили сделать этот год значимым - отвезти дочку в Милан! Если она хочет стать моделью с большой буквы!" - говорит Ольга, добавляя, что тоже хочет стать моделью.

"Пойду в модельное агентство для женщин после 40!" - уверенно заявляет Ольга, на что дочь указывает ей: "Такого нет!".

Муж Ольги, бывший спортсмен Каспар Камбала, тоже скептически относится к высказанному женой желанию:

"Она же только глупости говорит!".

Однако Ольга Камбала полна решимости начать карьеру в мире моды. Она отмечает, что у нее очень хороший рост и ей подходит любая одежда: "У меня рост - 180 см, я очень хорошо выгляжу для своего возраста! Хочу и могу!".

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