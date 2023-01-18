Ср, 18.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Ольга Камбала хочет стать моделью, но родные в нее не верят

rus.tvnet.lv
Ольга Камбала хочет стать моделью, но родные в нее не верят
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

В начале нового сезона реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга Камбала раскрывает грандиозные планы - она планирует пойти по стопам дочери Лукерии и начать карьеру модели.

"Мы твердо решили сделать этот год значимым - отвезти дочку в Милан! Если она хочет стать моделью с большой буквы!" - говорит Ольга, добавляя, что тоже хочет стать моделью.

"Пойду в модельное агентство для женщин после 40!" - уверенно заявляет Ольга, на что дочь указывает ей: "Такого нет!".

Муж Ольги, бывший спортсмен Каспар Камбала, тоже скептически относится к высказанному женой желанию:

"Она же только глупости говорит!".

Однако Ольга Камбала полна решимости начать карьеру в мире моды. Она отмечает, что у нее очень хороший рост и ей подходит любая одежда: "У меня рост - 180 см, я очень хорошо выгляжу для своего возраста! Хочу и могу!".

Смотрите больше на 1188.lv!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх