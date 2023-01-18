В начале нового сезона реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга Камбала раскрывает грандиозные планы - она планирует пойти по стопам дочери Лукерии и начать карьеру модели.
Ольга Камбала хочет стать моделью, но родные в нее не верят
Ольга Камбала хочет стать моделью, но родные в нее не верят
"Мы твердо решили сделать этот год значимым - отвезти дочку в Милан! Если она хочет стать моделью с большой буквы!" - говорит Ольга, добавляя, что тоже хочет стать моделью.
"Пойду в модельное агентство для женщин после 40!" - уверенно заявляет Ольга, на что дочь указывает ей: "Такого нет!".
Муж Ольги, бывший спортсмен Каспар Камбала, тоже скептически относится к высказанному женой желанию:
"Она же только глупости говорит!".
Однако Ольга Камбала полна решимости начать карьеру в мире моды. Она отмечает, что у нее очень хороший рост и ей подходит любая одежда: "У меня рост - 180 см, я очень хорошо выгляжу для своего возраста! Хочу и могу!".
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