Звезда латвийского реалити-шоу судится с тремя отцами своих детей

Магоне Лиедескална - мать четверых детей - сыновей Роберта, Раймонда Саулгайте, Феникса и дочери Магнолии Латвии. Известно, что женщина поссорилась с отцами своих детей.

Два года назад Магоне предстала перед судом, потому что ей пришлось бороться за своего старшего сына Роберта с его отцом Оскаром Брице, живущим в Англии. Он подал иск против взыскания алиментов, а ранее пытался отобрать сына через суд в Англии. Суд отклонил его иск.

Однако отец Роберта не сдался и подал иск в Латвии об освобождении его от выплаты алиментов, потребовав их от матери ребенка - Магоне. Суд удовлетворил иск Брице, и теперь женщина должна платить ему алименты на Роберта, который живет с отцом в Англии.

В 2015 году отец Раймонда Саулгайте Вентс Витолс встретился с ней в суде по делу об опекунстве над сыном. Его Магоне выиграла.

У Магоне и Вентса был роман в шоу "Хозяин ищет жену" (Saimnieks meklē sievu), и в результате этих очень коротких отношений родился общий ребенок. Пара распалась и долго ссорилась из-за опеки над ребенком, пока спор не дошел до суда. Там решение было в пользу Магоне, которой была установлена единоличная опека над сыном. Но через два года Магоне снова обратилась в суд, чтобы с его помощью взыскать с Вентса алименты. Суд первой инстанции удовлетворил иск женщины, но Вентс подал апелляцию, и уже суд следующей инстанции принял решение в его пользу.

В последнем сезоне "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) можно было подробно проследить за этими непростыми отношениями.

Ранее сообщалось, что Магоне также почти полтора года судилась с отцом своего сына Феникса и дочери Магнолии Латвии Жанисом Шутовым. В конце прошлого года ее иск о разводе был удовлетворен. Женщина отметила это событие, выпив шампанского со своими подругами.

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