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Кариньш поддержит переизбрание Левитса на пост президента

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш поддержит переизбрание Левитса на пост президента
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Президент Латвии Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш
Президент Латвии Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддержит переизбрание президента Латвии Эгила Левитса на второй срок.

"У меня было очень хорошее сотрудничество с Левитсом, и я бы поддержал его переизбрание. Я еще не говорил об этом с членами партии, но ни от кого не слышал плохих отзывов", - сказал Кариньш в программе 900 sekundes на телеканале TV3, отвечая на вопрос, поддержит ли он выдвижение Левитса на второй срок.

Левитс был избран президентом в 2019 году.

Президентские выборы в Латвии состоятся в 2023 году.

Предыдущий президент Раймонд Вейонис официально вступил в должность 8 июля 2015 года. В 2019 году он объявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

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