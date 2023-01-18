Кариньш поддержит переизбрание Левитса на пост президента

"У меня было очень хорошее сотрудничество с Левитсом, и я бы поддержал его переизбрание. Я еще не говорил об этом с членами партии, но ни от кого не слышал плохих отзывов", - сказал Кариньш в программе 900 sekundes на телеканале TV3, отвечая на вопрос, поддержит ли он выдвижение Левитса на второй срок.