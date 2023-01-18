Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддержит переизбрание президента Латвии Эгила Левитса на второй срок.
Кариньш поддержит переизбрание Левитса на пост президента
Кариньш поддержит переизбрание Левитса на пост президента
"У меня было очень хорошее сотрудничество с Левитсом, и я бы поддержал его переизбрание. Я еще не говорил об этом с членами партии, но ни от кого не слышал плохих отзывов", - сказал Кариньш в программе 900 sekundes на телеканале TV3, отвечая на вопрос, поддержит ли он выдвижение Левитса на второй срок.
Левитс был избран президентом в 2019 году.
Президентские выборы в Латвии состоятся в 2023 году.
Предыдущий президент Раймонд Вейонис официально вступил в должность 8 июля 2015 года. В 2019 году он объявил, что не будет баллотироваться на второй срок.
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