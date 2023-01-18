"Мы должны показать, что мы не безнадежны": активистка об акции в поддержку Навального

"Наша цель - сказать то, что хотели бы сказать политзаключенные, но не могут этого сделать", - говорит она.

Акция также призвана осудить войну России в Украине и путинский режим. "Мы хотим показать, что россиянам, покинувшим родину, не безразлична судьба России и ее граждан", - объясняет Елена Котеночкина. Она рассказала также, что во время акции планирует собрать подписи под обращением в Совет ЕС с просьбой принять санкции в отношении разжигателей войны по списку, предложенному командой Навального.

Глобальная международная акция, организованная уехавшими россиянами

Акция будет проходить в 28 странах и более чем в 40 городах. "Очевидно, что в России подобная акция невозможна, потому что она будет моментально разогнана путинскими опричниками, а организаторы или координаторы будут брошены за решетку по экстремистской статье, - говорит Елена. - Сегодня в России штатная численность МВД составляет 922 000 чел. Это примерно 1 полицейский на 145 человек. Это так, для справки".

Единого организатора нет, объясняет Елена. "Это инициативы местных диаспор россиян. И все мы поддерживаем друг с другом связь. Очевидно, что очередная глобальная акция пройдет 24-25 февраля - в день годовщины начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину".

Почему это важно

Елена говорит, что россияне должны протестовать, несмотря на то, что из-за этого Путин не остановит войну и не выпустит политзаключенных.

"Мы должны показать, что мы не безнадежны. Что не все "плохие русские", что мы говорим от имени тех, кто остался в России и не может себе позволить протестовать. Мы должны напоминать местным гражданам, что идет война фашистского режима против демократии. Мы должны напоминать местной политической элите, что от них зависит победа демократии, что они могут сделать многое, в отличие от самих простых россиян. Они могут усилить помощь Украине поставками вооружений, гуманитарной помощи, вводить как можно больше санкций - я уверена, что они сработают", - говорит Елена Котеночкина.

В Литве акция пройдет 21 января с 13:00 до 14:00 напротив посольства РФ в Вильнюсе.

Об акции в Латвии

В Риге акция "Свободу политзаключенным!" пройдет 21 января в 13:00 напротив посольства РФ. На странице мероприятия в Facebook как организатор указана Наталья Пелевина - российский либеральный политический деятель, член федерального политсовета партии ПАРНАС с 2015 года. Известна также как правозащитник, сценарист.

На своей странице в Facebook Наталья Пелевина написала: "Мы выходим за них - честных и мужественных. Мы выходим против Путина - преступника-убийцы. Свободу Политзаключенным! Конец Войне!".