Художественный руководитель Нового Рижского театра (JRT) Алвис Херманис объявил о бессрочной забастовке театра.
Алвис Херманис: Новый Рижский театр объявляет забастовку
Херманис пишет на своей странице в Facebook: "Ремонт дома Нового Рижского театра на улице Лачплеша продолжается уже 5 лет и опять застрял. Срок завершения работ снова неизвестен, и уже идут разговоры о расторжении договора между заказчиком работ (Valsts nekustamie īpašumi) и строителями (Skonto). Это, в свою очередь, означает отсрочку окончания ремонта еще на 2-3 года. На этот раз строители не просят дополнительного финансирования, а только аванс, который бюрократы не имеют права выплатить по придуманным ими же правилам. Если бы строители получили нужную сумму сейчас, то они бы гарантировали завершение работ к сентябрю. Решить эту ситуацию могут только заказчики проекта - чиновники, которые подчиняются министру финансов, который, в свою очередь, подчиняется премьер-министру (оба из партии Vienotība).
28 февраля в театре состоится самая последняя премьера Gogolis. Nature morte.
Новый Рижский театр, конечно, продолжит давать репертуарные спектакли, продавать билеты и работать каждый вечер, но новых постановок в помещении табачной фабрики больше не будет. Следующая премьера состоится исключительно в помещении на улице Лачплеша. И не раньше. Если это бессрочный проект для страны, то театр объявляет бессрочную забастовку".
Галерея: Строительство Нового Рижского театра
В среду, 18 января, состоялось собрание Нового Рижского театра по строительному надзору, на котором предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) хотело договориться со Skonto Būve и Skonto Construction (SBSC) о конкретных сроках сдачи здания.
Согласно подписанному контракту, срок завершения работ - 11 марта этого года, однако сам строитель публично заявил, что вряд ли успеет завершить их к этому времени, так как выполнено только 70% строительных работ.
"Для нас важно, чтобы Новый Рижский театр как можно скорее восстановил свой дом. Поэтому до сих пор, осознавая непредвиденные последствия как Covid-19, так и вызванной Россией войны в строительной отрасли, VNĪ использовало все инструменты доступные ему для удовлетворения SBSC, и мы могли открыть театр вовремя. К сожалению, в настоящее время мы исчерпали все средства, поэтому мы обращаемся как к контракту, так и к добросовестности строителя с целью завершения остальных работ максимально быстро. На сегодняшней встрече мы ожидаем, что генеральная компания SBSC сообщит театру конкретный срок готовности к сдаче", - подчеркнула представитель VNĪ Елена Гаврилова.
Стоит добавить, что если SBSC не сдадут объект до 11 марта этого года, то по договору будет начислен штраф в размере 30 тысяч евро в сутки.
Гаврилова напомнила, что генеральная компания SBSC несколько раз обращалась с различными требованиями, которые VNĪ выполнила. Кроме того, все счета, представленные SBSC, были оплачены вовремя и в полном объеме. "Мы принимали активное участие в управлении контрактом - мы изучили возможности и создали решение для застройщика, чтобы дополнительно компенсировать рост цен в соответствии с инфляцией в размере 2,18 млн евро, по запросу SBSC мы также выдали аванс в размере одного миллиона евро. В итоге счета, выставленные застройщиком на оплату текущих работ, оплачиваются несколько раз в месяц в течение одного-двух дней после их подачи вместо одного раза в месяц в течение 30 дней, как и планировалось изначально. Все эти шаги предприняты для облегчения положения застройщика", - сказала Гаврилова.
Ранее VNĪ несколько раз указывало застройщику, что без увеличения темпов уложиться в срок не удастся. Сейчас на объекте работает около 100 человек. Для выполнения работ в указанные сроки согласно первоначальной программе выполнения работ было запланировано около 240 человек, такой интенсивности работ компания SBSC пока не достигла.
Сейчас SBSC запросила дополнительный аванс,
но его уплата возможна только в том случае, если застройщик предоставит необходимые доказательства увеличения затрат. Также Центральное агентство финансов и контрактов, с которым VNĪ консультировалось о возможностях увеличения и выплаты суммы аванса, пришло к выводу, что, по мнению агентства, выплата большей суммы аванса с аргументами, представленными SBSC, пока создаст более благоприятные условия для строительной организации по сравнению с положениями, изложенными в закупке при реализации, что может повлиять на круг заявителей закупки и вызвать изменения в экономическом балансе в интересах выбранного заявителя.
"Нашим приоритетом является забота о нуждах нашего клиента - Нового Рижского театра, а также защита государственного бюджета и соблюдение закона", - добавила член правления VNĪ.
В заседании Наблюдательного совета Нового Рижского театра примут участие представители VNĪ, SBSC и театра, а также эксперты Министерства культуры и Министерства финансов Латвийской Республики.
Целью проекта реконструкции и строительства Нового Рижского театра является создание современного театра европейского уровня. Разработка проекта строительства началась в 2018 году, а строительство - с 2020 года. Заключен договор на строительство Нового Рижского театра с SBSC на 32,4 млн евро (включая индексацию, или оплату увеличения стоимости строительных работ).
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