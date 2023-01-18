Алвис Херманис: Новый Рижский театр объявляет забастовку

Херманис пишет на своей странице в Facebook: "Ремонт дома Нового Рижского театра на улице Лачплеша продолжается уже 5 лет и опять застрял. Срок завершения работ снова неизвестен, и уже идут разговоры о расторжении договора между заказчиком работ (Valsts nekustamie īpašumi) и строителями (Skonto). Это, в свою очередь, означает отсрочку окончания ремонта еще на 2-3 года. На этот раз строители не просят дополнительного финансирования, а только аванс, который бюрократы не имеют права выплатить по придуманным ими же правилам. Если бы строители получили нужную сумму сейчас, то они бы гарантировали завершение работ к сентябрю. Решить эту ситуацию могут только заказчики проекта - чиновники, которые подчиняются министру финансов, который, в свою очередь, подчиняется премьер-министру (оба из партии Vienotība).