Дарья Навальная объявила о кампании по освобождению своего отца

В рамках кампании будет предоставляться информация о новых уголовных делах в отношении Алексея Навального, условиях его содержания в российской колонии, запретах на конфиденциальное общение с адвокатами и ухудшении его здоровья. Для этого создан сайт "Свободу Навальному" (free.navalny.com).

На сайте можно связаться с командой политика, пожертвовать средства в криптовалюте "на борьбу с Путиным", вступить в штабы Навального, а также узнать, как принять участие в акциях в его поддержку.

Ровно два года назад мой папа вернулся в Москву для того, чтобы бороться за демократическую, свободную и прекрасную Россию. Сегодня мы запускаем кампанию по его освобождению. Присоединяйся! Свободу Алексею Навальному! Нет войне!https://t.co/fLz4R8PETU pic.twitter.com/v3nnyxHteC — Dasha (@Dasha_Navalnaya) January 17, 2023

Полное обращение Дарьи Навальной:

Помимо этого, соратники Навального предложили известным людям и СМИ поддержать кампанию, поставив на своих YouTube-каналах баннер "Свободу Навальному".

Как пишет Deutsche Welle, на призыв уже откликнулись телеканал "Дождь", Юлия Латынина, Михаил Ходорковский, Татьяна Фельгенгауэр и другие.

Как уже ранее сообщалось, 21-22 января российские активисты по всему миру выходят на большую акцию протеста против политических репрессий в России.

Два года назад, 17 января, был арестован Алексей Навальный, один из лидеров российской оппозиции, чудом выживший после отравления спецслужбами РФ. Участники всемирной акции выступают в поддержку Алексея Навального и всех политических заключенных. 21 января в 13:00 такая акция пройдет и в Риге у Дома конгрессов.