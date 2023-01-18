В России убит дезертир, бежавший с фронта в Украине

31-летний военнослужащий Дмитрий Перов был объявлен в розыск 13 января после того, как скрылся с оружием из зоны "специальной военной операции" в Украине.

Он был вооружен автоматом и несколькими гранатами.

Перова разыскивали в Воронежской и Липецкой областях, сообщают "Вести. Воронеж", которые также подтвердили, что рядовой был вооружен автоматом с пятью магазинами патронов и гранатами.

Как сообщало издание Mash, 17 января Перова видели в Воронеже, где живет его мать. После этого он уехал к себе домой в село Новогулянка Липецкой области. В Усманском районе Липецкой области была начата оперативно-розыскная работа, в ходе которой были проверены все автомобили.

Перова застрелил спецназ после того, как он оказал сопротивление при аресте, пишут Mash и Astra.