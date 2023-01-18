В Липецкой области РФ застрелен российский военнослужащий, ранее дезертировавший с фронта в Украине, сообщает российское новостное агентство ТАСС.
В России убит дезертир, бежавший с фронта в Украине
31-летний военнослужащий Дмитрий Перов был объявлен в розыск 13 января после того, как скрылся с оружием из зоны "специальной военной операции" в Украине.
Он был вооружен автоматом и несколькими гранатами.
Перова разыскивали в Воронежской и Липецкой областях, сообщают "Вести. Воронеж", которые также подтвердили, что рядовой был вооружен автоматом с пятью магазинами патронов и гранатами.
Как сообщало издание Mash, 17 января Перова видели в Воронеже, где живет его мать. После этого он уехал к себе домой в село Новогулянка Липецкой области. В Усманском районе Липецкой области была начата оперативно-розыскная работа, в ходе которой были проверены все автомобили.
Перова застрелил спецназ после того, как он оказал сопротивление при аресте, пишут Mash и Astra.
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