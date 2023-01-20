Транс-персона Мадара после операции по смене пола: "Через какой ад пришлось пройти..."

Через год после операции Мадара поделилась публикацией в Twitter.

"Сегодня [12 января] исполняется ровно год с тех пор, как я легла под скальпель, чтобы попасть туда, где я сейчас нахожусь. Несмотря на ад, через который мне пришлось пройти в этом году, я счастлива. Не раздумывая согласилась бы на это снова, чтобы быть счастливой. Счастье - важная часть жизни", - написала Мадара.

Šodien aprit precīzi gads, kopš gūlos zem skalpeļa, lai nonāktu tur, kur esmu tagad. Neskatoties uz to, kādai ellei bija jāiet cauri šī gada garumā, esmu laimīga.



Bez minstināšanās piekristu iet cauri šim vēlreiz, lai būtu laimīga.



Laime ir svarīga dzīves sastāvdaļa. — 𝔐𝔞𝔡𝔞𝔯𝔞 𝔐𝔞𝔯𝔱𝔞 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@sheismadara) January 12, 2023

Напомним, в прошлом году Мадара ездила в Таиланд, где ей сделали операцию по смене пола. Это стоило около 20 тысяч евро. Еще годом ранее Мадара начала кампанию по сбору средств на операцию.

Мадара, которая родилась мужчиной, начала полноценную гормональную терапию в конце 2019 года и уже весной 2020 года получила официальный диагноз, чтобы провести частичную смену пола, которая началась со смены имени.