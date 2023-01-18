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Ушаков, Лочмеле и Урбанович: кандидаты в сопредседатели партии "Согласия"

rus.tvnet.lv/LETA
Ушаков, Лочмеле и Урбанович: кандидаты в сопредседатели партии "Согласия"
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Логотип партии "Согласие"
Логотип партии "Согласие" Фото: Evija Trifanova / LETA

Правление Рижской организации партии "Согласие" и фракция в Рижской думе предлагают ввести в партии три должности сопредседателей, сообщили агентству LETA в партии.

На должности сопредседателей рекомендуется выдвинуть Нила Ушакова, Регину Лочмеле и Яниса Урбановича.

Политики признают, что в настоящее время партия продолжает переживать кризис, и если его не преодолеть, то сторонников "Согласия" будут защищать другие политические силы или никто.

Для преодоления кризиса в партии необходимо ввести форму антикризисного управления, и все члены партии должны объединить усилия, отложить в сторону амбиции и на личном примере продемонстрировать консолидацию.

Рижская организация партии и фракция Рижской думы поддерживают инициативу о введении института трех сопредседателей, озвученную в ходе различных внутрипартийных дискуссий.

Ушаков был выдвинут от фракции в Рижской думы, Лочмеле - от Вилянской первичной организации, а Янис Урбанович - от Краславской первичной организации.

Также кандидатура Лочмеле выдвигается на должность председателя думы "Согласия".

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