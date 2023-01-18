Видео ⟩ В Екабпилсе находят разрушения, вызванные наводнением

Остров Сака еще вчера был под водой, но сейчас там видны последствия наводнения: разбита дорога и нанесен большой ущерб окрестностям.

К сожалению, это далеко не единственное место, где обнаруживается опустошение после падения уровня воды.

"Его размыло всевозможными оврагами. И это только одно место. У нас есть еще как минимум три таких места, где мы уже начинаем ремонт дорог", - сказал глава Екабпилсского края Райвис Рагайнис.

После нескольких дней отсутствия люди возвращаются на ранее затопленные фермы. В городе также отменена эвакуация и людям разрешено вернуться домой. Но не везде это возможно. Многие дома до сих пор затоплены, а некоторые настолько повреждены, что в них нельзя вернуться, пока не будет сделан ремонт.

По мере стабилизации ситуации предприниматели в старом городе Екабпилса, который был одним из наиболее угрожаемых районов, постепенно возвращаются к своему обычному рабочему ритму.

Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)