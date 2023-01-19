Иван Ургант выступит на Кипре вместе с Владимиром Познером

Владимир Познер и Иван Ургант Фото: Кадр из видео

Афиша мероприятия, которое носит название "Путешествие Познера и Урганта", доступна в Сети. Оно пройдет в MONTE CAPUTO LIMASSOL. Стоимость билетов от 49 евро.

"Большинство работ Ивана Урганта создано в соавторстве с Владимиром Познером. Их совместные путешествия и программы в стиле тревел-шоу "Путешествия Познера и Урганта" послужили причиной написания таких книг, как "Одноэтажная Америка" и "Тур де Франс".

Владимир Познер и Иван Ургант Фото: Кадр из видео

Встреча с Владимиром Познером и Иваном Ургантом - это уникальная возможность напрямую пообщаться с яркими интеллектуалами настоящего времени и услышать их размышления и откровения", - указано в описании мероприятия.

Напомним, 24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись на территорию Украины, Иван Ургант опубликовал в Instagram черный квадрат со словами, что испытывает страх и боль. После шоу "Вечерний Ургант" пропало из сетки телевещания. Владимир Познер свою позицию не высказывал. Он просто сообщил о том, что его авторская программа "Познер" поставлена на паузу.

Недавно в Сеть попало видео, на котором российский журналист Владимир Познер и актер Леонид Ярмольник запечатлены на музыкальном вечере в Лос-Анджелесе. Такой факт не является чем-то удивительным. Познер не раз говорил, что хорошо чувствует себя в Америке и Франции: "Для меня Франция все-таки самая-самая страна. Неудивительно. Я родился там. Моя мама была француженкой. Я и есть француз".

Владимир Познер родился во Франции, детство и юность провел в Америке, был телезвездой в СССР, США и России.