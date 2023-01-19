Забастовка Нового Рижского театра: Минкульт официального заявления не получал

Как сообщалось ранее, театр не будет ставить новые спектакли в знак протеста против затягивания строительства здания театра на улице Лачплеша в Риге.

Кокале отметила, что реакция творческого коллектива Нового Рижского театра эмоционально понятна, однако в данный момент министерство не станет ее комментировать, поскольку об объявленной забастовке стало известно из социальных сетей и СМИ.