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Забастовка Нового Рижского театра: Минкульт официального заявления не получал

rus.tvnet.lv/LETA
Забастовка Нового Рижского театра: Минкульт официального заявления не получал
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Зрительный зал Нового Рижского театра во временных помещениях в Tabakas fabrika
Зрительный зал Нового Рижского театра во временных помещениях в Tabakas fabrika Фото: Evija Trifanova/LETA

В официальную корреспонденцию Министерства культуры не поступало заявления о забастовке от Нового Рижского театра, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Минкульта Лита Кокале.

Как сообщалось ранее, театр не будет ставить новые спектакли в знак протеста против затягивания строительства здания театра на улице Лачплеша в Риге.

Кокале отметила, что реакция творческого коллектива Нового Рижского театра эмоционально понятна, однако в данный момент министерство не станет ее комментировать, поскольку об объявленной забастовке стало известно из социальных сетей и СМИ.

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