Европейский Союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России, гласит резолюция Европейского парламента, принятая в четверг, 19 января, в Страсбурге. За нее проголосовали 427 евродепутатов, против - 19, воздержались - 33.
Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина
Специальный трибунал - по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров, - должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН, решил Европарламент. Подобные трибуналы создавались по решению Совета Безопасности ООН для судебного преследования лиц, виновных в совершении военных преступлений в бывшей Югославии и Руанде.
Снять иммунитет с Путина и Лукашенко
Главная задача авторов инициативы - найти для этого общий юридически обоснованный путь, а главное условие - суд должен обладать юрисдикцией для преследования Владимира Путина, политического и военного руководства РФ, а также Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины.
Дело в том, что за преступления агрессии несет ответственность высшее руководство страны, но на него распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции. Это значит, что для подобного трибунала необходимо снять иммунитет. Для этого и нужна мощная поддержка мирового сообщества, поскольку Совет Безопасности ООН парализован в любом вопросе, касающемся войны в Украине, ведь Россия - его постоянный член, обладающий правом вето.
Поэтому ЕС и Украина должны искать поддержку в Генеральной Ассамблее ООН и на других международных форумах, активно используя публичную дипломатию и стратегическую коммуникацию, подчеркивается в резолюции Европарламента.
Пустить активы РФ на репарации Украине
Более того, он призвал Евросоюз и его партнеров обсудить правовые пути использования замороженных активов Центробанка РФ в качестве репараций за нарушения Россией международного права в Украине. В частности, рассмотреть потенциальный отказ в защите суверенного иммунитета этих активов в связи с тяжестью правонарушений. Без снятия иммунитета речи о конфискации общественных российских активов быть не может.