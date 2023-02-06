Фото ⟩ В поезде Тукумс - Рига сняли клип для известного американского певца

Съемками занималась стартап-компания SIA Ionexone, и представитель ее творческой группы Томс Бекерис говорит, что познакомился с режиссером клипа Ари, братом певца Итана Голда, еще два года назад, когда Ари планировал снять короткометражный фильм в Латвии. "Когда началась пандемия Covid-19, планы были отложены, но идея сотрудничества не исчезла", - вспоминает Томс Бекерис, добавляя, что американских артистов в Латвии привлекала эстетика советских времен - вагоны поезда в стиле ретро и городская архитектура.

Видео: Итан Голд - Storm Coming

Бекерис отмечает, что самым сложным в съемочном процессе было уложиться в короткие сроки проекта, ведь идея видеоматериала была создана всего за семь дней.

"Большим вызовом в организации съемок стали сроки, короткое время, отведенное на съемку, и большое количество необходимых актеров, но мы не испугались и сразу приступили к организации, в результате чего съемки прошли хорошо, а братья очень довольны тем, что они сделали вместе", - комментирует продюсер Томс Бекерис.

Галерея: Съемка в поезде Тукумс - Рига

SIA Ionexone называет себя группой людей, увлеченных искусством, фотографией и видеосъемкой, но самое главное - мыслящих одинаково. В творческом коллективе работают художники самых разных специальностей - мода, звук, дизайн, инсталляции, проекции, живопись, граффити и даже керамика.