В начале января на Рижском вокзале, а также на маршруте Тукумс - Рига снимался клип на песню I’m Always Sad американского певца Итана Голда (Ethan Gold). Песня в настоящее время недоступна для слушателей, но ее планируется выпустить вместе с клипом осенью 2023 года.
Фото ⟩ В поезде Тукумс - Рига сняли клип для известного американского певца
Съемками занималась стартап-компания SIA Ionexone, и представитель ее творческой группы Томс Бекерис говорит, что познакомился с режиссером клипа Ари, братом певца Итана Голда, еще два года назад, когда Ари планировал снять короткометражный фильм в Латвии. "Когда началась пандемия Covid-19, планы были отложены, но идея сотрудничества не исчезла", - вспоминает Томс Бекерис, добавляя, что американских артистов в Латвии привлекала эстетика советских времен - вагоны поезда в стиле ретро и городская архитектура.
Видео: Итан Голд - Storm Coming
Бекерис отмечает, что самым сложным в съемочном процессе было уложиться в короткие сроки проекта, ведь идея видеоматериала была создана всего за семь дней.
"Большим вызовом в организации съемок стали сроки, короткое время, отведенное на съемку, и большое количество необходимых актеров, но мы не испугались и сразу приступили к организации, в результате чего съемки прошли хорошо, а братья очень довольны тем, что они сделали вместе", - комментирует продюсер Томс Бекерис.
Галерея: Съемка в поезде Тукумс - Рига
SIA Ionexone называет себя группой людей, увлеченных искусством, фотографией и видеосъемкой, но самое главное - мыслящих одинаково. В творческом коллективе работают художники самых разных специальностей - мода, звук, дизайн, инсталляции, проекции, живопись, граффити и даже керамика.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!