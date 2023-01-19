В Екабпилсе и крае из-за наводнения закрыто или ограничено движение на нескольких улицах и дорогах, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Из-за последствий наводнения в Екабпилсе и на острове Сакас закрыты дороги
Движение транспорта закрыто или ограничено на участках улицы Плявиню, участках ул. Карля Скаубиша и ул. Дарзу от ул. Краста до дамбы. На участке улицы Ригас от улицы Курземес до улицы Дарзу ограничена скорость движения, закрыт участок улицы Филозофу и участок шоссе Пиладзис - Апситес, а на участке улицы Неретас возле улицы Бебру проезжая часть сужена.
Закрыты для движения участок дороги Скудрас - Лейцаны, дороги в Бреки, Атплуди и Винакални. На участках дорог Рандоти - Лиготне и Дрошкани - Яунбреки ведутся ремонтные работы.
Самоуправление просит водителей соблюдать установленные дорожные знаки, разделительные ленты и ограждения.
Фото: улицы Екабпилса утром воскресенья, 15 января
Как уже сообщалось, в Екабпилсе продолжаются работы по откачиванию воды с затопленных территорий. По мере того, как паводок отступает, выявляются повреждения, причиненные водой.
На острове Сакас и защитная дамба, и дороги сильно пострадали от наводнения. На данный момент известны не все повреждения, потому что не везде можно проехать.
Уровень воды в Даугаве продолжает падать: в 13:20 в Екабпилсе он был на 5,54 метра выше нулевой отметки станции. Однако в регионе по-прежнему действует оранжевое предупреждение.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!