Дефицит лекарств в аптеках - явление неприятное, но не новое, и особенно остро оно стало ощущаться после пандемии Covid-19, передает Latvijas avīze. С отменой строгих эпидемиологических ограничений резко возросла заболеваемость различными вирусными инфекциями, кроме того, началась война в Украине.
Дефицит лекарств - проблема европейского масштаба
Вооруженный конфликт привел к повышению стоимости энергоресурсов и удорожанию сырья для производителей лекарств. Производитель может решить прекратить выпуск медикамента, если он перестает приносить прибыль, оставляя покупателю очень мало альтернатив.
В настоящее время в аптеках многих европейских стран не хватает антибиотиков, обезболивающих, жаропонижающих средств, препаратов от эпилепсии и даже лекарств для онкологических больных. Острые респираторные вирусные инфекции могут сопровождаться бактериальными инфекциями, причем чаще, чем в предыдущем сезоне, когда соблюдались ограничения.
Согласно данным о потреблении в Латвии, в настоящее время лекарств требуется больше, чем поставляется, особенно антибиотиков (амоксициллина, амоксициллина с клавулановой кислотой, феноксиметилпенициллина). Большим спросом пользуются также детские суспензии - противовоспалительные, жаропонижающие и обезболивающие препараты.
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