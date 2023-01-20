Дефицит лекарств - проблема европейского масштаба

Вооруженный конфликт привел к повышению стоимости энергоресурсов и удорожанию сырья для производителей лекарств. Производитель может решить прекратить выпуск медикамента, если он перестает приносить прибыль, оставляя покупателю очень мало альтернатив.

В настоящее время в аптеках многих европейских стран не хватает антибиотиков, обезболивающих, жаропонижающих средств, препаратов от эпилепсии и даже лекарств для онкологических больных. Острые респираторные вирусные инфекции могут сопровождаться бактериальными инфекциями, причем чаще, чем в предыдущем сезоне, когда соблюдались ограничения.

Согласно данным о потреблении в Латвии, в настоящее время лекарств требуется больше, чем поставляется, особенно антибиотиков (амоксициллина, амоксициллина с клавулановой кислотой, феноксиметилпенициллина). Большим спросом пользуются также детские суспензии - противовоспалительные, жаропонижающие и обезболивающие препараты.