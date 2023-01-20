Совместная жизнь Кристапа Зутиса и Элины Пакалне началась со спора

В первом выпуске нового сезона шоу Элина рассказывает, что они вместе с февраля 2022 года, но начали жить вместе только сейчас. "Я начал жить вместе с Элиной, потому что вместе снимать дом дешевле", - говорит Зутис.

В настоящее время они обустраиваются в доме, и неизбежны некоторые разногласия - у Элины много цветов, которые напоминают Кристапу о не очень приятных моментах из детства. "Я не люблю цветы! Когда я был маленький, у моей мамы было очень-очень много цветов в горшках и половина из них стояла в моей комнате - я чувствовала себя как в ботаническом саду! Но главная причина, по которой я не любил их в том, что каждое гре***** (fu****g) субботнее утро, когда я был после какой-нибудь вечеринки или выпивки, - мама приходила около девяти, чтобы полить их!" - вспоминает Зутис.

"Классно мы начали совместную жизнь - хейт в сторону моих цветов!" - не скрывает возмущения Элина.

Также между ними возникли разногласия по поводу того, где должно находиться грязное белье. "Я провел полжизни, живя в отеле, путешествуя по миру. В отелях принято, что то, что роняют на пол, грязно. Поэтому ночью, когда я ложусь спать, я кладу их на пол рядом с мою кровать, а утром несу в стирку", - говорит Зутис.

"За этим что-то стоит?!" - обращается к Элине возлюбленный, на что она отвечает: "Потому что я сегодня все убрала!".

"Я думаю, что все дело в работе и дисциплине. Также и в отношениях - тренируясь, работая над чем-то - они станут лучше и качественнее", - говорит Зутис об оттачивании совместной жизни.

Следует отметить, что эти пара вместе не только дома, но и в профессиональной жизни - Элина ведет рабочий календарь Кристапа и отвечает за финансовую часть.

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Кристапс Зутис Фото: Пресс-фото