Чулпан Хаматова: "Я очень хочу побыстрее отказаться от актерства"

Она отметила, что ей хотелось бы оставить себе что-то для души.

"Хочу оставить для души радиопередачи, читать стихи... Быть актером - это либо ты великий гений, либо ты должен быть молодым. Актерство, и особенно в кино, - это привилегия молодых людей: когда много сил, когда у тебя в тонусе мышцы, включая артикуляционный аппарат. Я сейчас чувствую, как проваливаюсь по всему по сравнению с пятилетней давностью", - призналась актриса.

Конечно, с одной стороны - это опыт и уже привычные инструменты, которыми ты пользуешься: "Я не понимаю, как так: вдруг перестает получаться буква "ч", когда ты быстро говоришь. Это уже какие-то, видимо, неизбежные возрастные штуки. Поэтому преподавать, учить, дарить, отдавать свое знание было бы здорово. И я буду над этим работать".

В феврале и марте 2023 года в Новом Рижском театре пройдет спектакль GOGOLIS. NATURE MORTE. В нем российская актриса Чулпан Хаматова, ныне живущая в Латвии, впервые сыграет на латышском языке.