"Я очень хочу побыстрее отказаться от актерства", - сказала актриса Чулпан Хаматова в интервью YouTube-каналу "Технари Кремниевой Долины" во время своих последних гастролей в США.
Чулпан Хаматова: "Я очень хочу побыстрее отказаться от актерства"
Она отметила, что ей хотелось бы оставить себе что-то для души.
"Хочу оставить для души радиопередачи, читать стихи... Быть актером - это либо ты великий гений, либо ты должен быть молодым. Актерство, и особенно в кино, - это привилегия молодых людей: когда много сил, когда у тебя в тонусе мышцы, включая артикуляционный аппарат. Я сейчас чувствую, как проваливаюсь по всему по сравнению с пятилетней давностью", - призналась актриса.
Конечно, с одной стороны - это опыт и уже привычные инструменты, которыми ты пользуешься: "Я не понимаю, как так: вдруг перестает получаться буква "ч", когда ты быстро говоришь. Это уже какие-то, видимо, неизбежные возрастные штуки. Поэтому преподавать, учить, дарить, отдавать свое знание было бы здорово. И я буду над этим работать".
В феврале и марте 2023 года в Новом Рижском театре пройдет спектакль GOGOLIS. NATURE MORTE. В нем российская актриса Чулпан Хаматова, ныне живущая в Латвии, впервые сыграет на латышском языке.
Напомним, Чулпан Хаматова весной перебралась в Латвию и осудила военное вторжение РФ в Украину. В Латвии актриса сыграла в нескольких постановках и приняла участие в ряде проектов - к примеру, снялась в клипе группы "Ногу Свело!" вместе с Артуром Смольяниновым.
В том числе Хаматова сыграла роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре, за которую удостоилась главной театральной премии Латвии - "Ночь лицедеев".
Как пишет Rus.LSM.lv, Чулпан Хаматова сама принимала награду и обратилась к публике на латышском языке. Она заметила, что очень рада этой награде, и поблагодарила режиссера Алвиса Херманиса. Решение жюри было негативно воспринято общественностью Латвии. Актрису назвали представителем "мягкой силы" Кремля и сторонницей Путина, которая "вышла из бункера", когда поняла будущий сценарий российских событий с 2014 года. Режиссер осудил эту критику в свойственной ему саркастической манере. Он посоветовал этим людям посмотреть спектакль и вникнуть в его темы, прежде чем высказывать мнение.
Видео: Интервью Чулпан Хаматовой
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