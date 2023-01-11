Чулпан Хаматова впервые сыграет на латышском языке

Генеральная репетиция состоится 27 февраля, а премьера - 28 февраля. На эти даты билеты уже распроданы. На спектакли в марте продажа откроется 12 января в 11:00.

GOGOLIS. NATURE MORTE - это постановка Улдиса Тиронса на латышском языке по повести Николая Гоголя "Старосветские помещики".

"Спектакль задуман как чтение и репетиция пьесы, в которой актеры Нового рижского театра прочувствуют скромные будни гоголевских персонажей. Ранняя привязанность, которая есть у пары в годах, оказывается более сильным оружием в борьбе со временем, чем мимолетные страсти и пустые мысли. Даже если мирная идиллия былых дней - лишь полусонная мечта писателя", - говорится в описании к постановке.

Актеры: Чулпан Хаматова, Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш.

Напомним, Чулпан Хаматова весной перебралась в Латвию и осудила военное вторжение РФ в Украину. В Латвии актриса сыграла в нескольких постановках и приняла участие в ряде проектов - к примеру, снялась в клипе группы "Ногу Свело!" вместе с Артуром Смольяниновым.

В том числе Хаматова сыграла роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре, за которую удостоилась главной театральной премии Латвии - "Ночь лицедеев".

Как пишет Rus.LSM.lv, Хаматова сама принимала награду и обратилась к публике на латышском языке. Она заметила, что очень рада этой награде, и поблагодарила режиссера Алвиса Херманиса. Решение жюри было негативно воспринято общественностью Латвии. Актрису назвали представителем "мягкой силы" Кремля и сторонницей Путина, которая "вышла из бункера", когда поняла будущий сценарий российских событий с 2014 года. Режиссер осудил эту критику в свойственной ему саркастической манере. Он посоветовал этим людям посмотреть спектакль и вникнуть в его темы, прежде чем высказывать мнение.