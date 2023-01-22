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Блогер Соня Стужук планирует покинуть Латвию

rus.tvnet.lv
Блогер Соня Стужук планирует покинуть Латвию
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Украинский инфлюенсер София Стужук (Соня Стужук), которая в настоящее время живет в Латвии и ждет четвертого ребенка, рассказала, что планирует покинуть нашу страну после родов.

В серии вопросов и ответов в Instagram Соня рассказала, как чувствует себя в Латвии и какие у нее планы на будущее относительно места жительства.

Как известно, после войны Стужук переехала с тремя детьми в Латвию, где живет с любимым мужчиной Антоном, от которого в настоящее время ждет ребенка.

София видит сходство менталитета латышей и украинцев, а еще ей нравится, что здесь можно говорить на своем языке. Она также отмечает, что за адекватную сумму в Латвии можно найти хорошее жилье.

Блогер также высоко оценивает условия для родов. Рожать она будет именно в Латвии. 

В качестве минуса Соня указала латвийскую погоду. Она считает, что жизнь здесь спокойная, но иногда скучная. Еще инфлюенсер отметила, что в Латвии не так много возможностей, а также достаточно строго со многими важными для свободной жизни вопросами. Правда, подробнее она не объяснила сказанное.

Соня Стужук заявила, что планирует после родов переехать из Латвии, но не сообщила куда.

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