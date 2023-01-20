Смилтенс: баррикады были единой несокрушимой стеной мужества и решимости

"Январь, баррикады и дым костров, мужество, сплоченность и самоуважение. Эти вещи и чувства за эти 32 года стали общими воспоминаниями и гордостью многих латвийских семей", - сказал спикер Сейма, обращаясь к собравшимся.

В то время, когда безоружные люди были готовы выступить против империи, изучив на опыте своего народа ее жестокость, показалось, что империя рухнет. Однако империя зла вернулась с новой силой, только, в отличие от тех времен, она больше не прикрывается демократическими лозунгами, заявил Смилтенс.

"Желание угнетать и порабощать других проявляется в ужасающих масштабах. Жестокий лик империи отчетливо виден в убийствах, изнасилованиях и разрушениях в Буче, Ирпене, Мариуполе и Днепре. Понятно, что Советский Союз рушится только сейчас - на полях сражений Украины, в сердцах и умах людей", - заявил спикер Сейма, заверив, что и мы в нашей стране наконец-то освобождаемся от прошлого, чтобы смотреть в будущее, на защиту которого встали в январе 1991 года.

"Такова ли наша страна, какой мы мечтали в те дни и ночи видеть ее? Мы все еще строим нашу страну. Свободную, независимую, демократическую. Страну, где мы говорим на своем языке, принимаем решения и делаем выбор. Да, мы тоже ошибаемся, но ошибки мы можем исправить сами", - сказал спикер Сейма.