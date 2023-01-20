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Суд отклонил иск партии "За человечную Латвию" против KNAB

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Суд отклонил иск партии "За человечную Латвию" против KNAB
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Молоток судьи
Молоток судьи Фото: Ieva Čīka/LETA

Административный районный суд сегодня отклонил два иска политической партии "За человечную Латвию" (ЗЧЛ) против с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с приостановкой государственного финансирования политической силы, выяснило агентство LETA в суде.

Решение может быть обжаловано в Административном окружном суде в течение одного месяца.

Уже сообщалось, что оба дела были начаты по инициативе политической партии. В первом случае партия обжаловала решение KNAB от 11 января прошлого года, которым ЗЧЛ было предписано в течение 30 дней со дня принятия решения перечислить в государственный бюджет незаконно использованные средства государственного бюджетного финансирования в размере 70 643 евро.

Во втором случае партия обжаловала решение KNAB от 13 января о приостановлении выплаты предназначенного для нее финансирования из государственного бюджета.

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