Суд отклонил иск партии "За человечную Латвию" против KNAB

Решение может быть обжаловано в Административном окружном суде в течение одного месяца.

Уже сообщалось, что оба дела были начаты по инициативе политической партии. В первом случае партия обжаловала решение KNAB от 11 января прошлого года, которым ЗЧЛ было предписано в течение 30 дней со дня принятия решения перечислить в государственный бюджет незаконно использованные средства государственного бюджетного финансирования в размере 70 643 евро.

Во втором случае партия обжаловала решение KNAB от 13 января о приостановлении выплаты предназначенного для нее финансирования из государственного бюджета.