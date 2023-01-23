На экранах латвийских кинотеатров - трагикомедия "Вавилон" от создателя знаменитого мюзикла "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла. Марго Робби, Брэд Питт и смелый взгляд на эпоху классического Голливуда. Думаете, что знаете, что вас ждет? Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" ознакомился с фильмом на премьере и рассказывает, чем он удивит каждого.
Похоть, джаз и гениталии. Каким получился "Вавилон" от авторов "Ла-Ла Ленда"?
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Вавилон"/Babylon
- США, 2022
- Трагикомедия, история
- Режиссер: Дэмьен Шазелл
- В ролях: Диего Калва Эрнандес, Марго Робби, Брэд Питт
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
Лос-Анджелес, 1926 год. Мексиканский иммигрант Мануэль (Диего Калва Эрнандес), случайно оказавшийся на голливудской вечеринке, знакомится с легендой немого кино Джеком Конрадом (Брэд Питт) и мечтающей стать актрисой амбициозной Нелли ЛаРой (Марго Робби), в которую тут же влюбляется. Молодые люди начинают восхождение к вершинам киноиндустрии США, но вскоре "фабрику грез" потрясает новшество, грозящее лишить работы тысячи людей - в кино приходит звук.
Открывающий эпизод новой работы Дэмьена Шазелла - настоящее guilty pleasure - коктейль из джаза, похоти, наркотиков, конфетти, фекалий, мочи, танцев, обнаженных гениталий, вечерних платьев и Брэда Питта. Все это совсем не похоже на затравку самой известной работы постановщика - солнечного мелодраматического мюзикла "Ла-Ла Ленд", даром что оба они рассказывают об одном и том же - Голливуде.
Вся эта вакханалия неподдельно впечатляюща - команда Шазелла, кочующая за ним из фильма в фильм, вновь сработала блестяще - от оператора Линуса Сандгрена ("Оскар" за "Ла-Ла Ленд") до создателей костюмов и декораций. А под дикую музыку Джастина Гурвица (тот же "Оскар" за "Ла-Ла Ленд"), так и вовсе тянет в неистовый пляс, уподобляясь сумасшедшим обитателям Лос-Анджелеса, отрывающимся так, будто завтра - конец света. В какой-то мере он, впрочем, действительно наступает, но об этом - позже.
В этом Содоме поначалу не хватает лишь одного - хоть сколько-нибудь симпатичных персонажей, что идет резко вразрез с предыдущими работами режиссера - вундеркинда от кино и знатного меломана. Все три предыдущих его фильма - нашумевшая "Одержимость", "Ла-Ла Ленд" и исторический байопик "Человек на Луне" о Ниле Армстронге - были фильмами глубоко эмпатичными, о болезненном стремлении маленьких людей к Большой мечте.
В "Вавилоне" китчевые карикатуры вместо героев со временем тоже обретают как объемность, так и привлекательность в глазах зрителей, однако осадок остается, и это явно не просчет молодого, но уже сверхопытного Шазелла. Просто на этот раз в его фокусе оказались не магия творчества и облагораживающий путь к мечте, а превратный лоск Голливуда, на деле оказывающийся трясиной. А еще - темная сторона индустрии развлечений, которая в "Одержимости" и "Ла-Ла Ленде" была представлена либо персонифицированно, либо совсем не страшно.
В "Вавилоне" Голливуд, который раньше добродушно подталкивал своих детей к успеху и счастью, на этот раз пожирает их, чтобы самому жить и развиваться. Соответственно посылу новый фильм Шазелла и оказывается настоящей трагедией - первой в фильмографии режиссера, - хоть и рядится в одежды легкомысленного путешествия в Лос-Анджелес столетней давности.
Несмотря на долю декадентства,
"Вавилон" совершенен технически, хоть для кого-то и может показаться излишне откровенным, запутанным (особенно в финале) и затянутым - как-никак три с лишним часа,
пусть и проведенных в компании Марго Робби и Брэда Питта, которые по определению не способны сыграть плохо. Но самое удивительное качество нового фильма Шазелла - будто нарочное рифмование его смыслов с другими знаковыми фильмами на тему жизни и смерти в Голливуде. И, как ни странно, главным референсом здесь становится не "Однажды… в Голливуде" с теми же Питтом и Робби, которая точно так же ходила в кинотеатр посмотреть на саму себя, и даже не "Великий Гэтсби" (пусть в Нью-Йорке, зато с похожими вечеринками, той же эпохой и Тоби Магуайром).
Отнюдь. Самый близкий родственник "Вавилона" - "Ночи в стиле буги" Пола Томаса Андерсона. Эта яркая и ироничная зарисовка о судьбах калифорнийских кинопорнографов в конце 1970-х в год выхода нового фильма Шазелла отметила свое 25-летие. Своей кульминации эта связь достигает в эпизоде встречи героев "Вавилона" с наркомафиози, которая почти полностью повторяет такую же сцену в "Ночах в стиле буги". Еще более иронично, что в фильме Шазелла роль наркобарона играет Тоби Магуайр, а в "Ночах" - Альфред Молина. Оба в ролях героя и злодея появлялись в совсем не авторском "Человеке-пауке 2". Совпадение? Скорее, чудо Голливуда.
Но по-настоящему объединяет эти фильмы другое - каждый из них рассказывает о судьбах людей на фоне эпохальных изменений в их профессии - будь то приход звука в кино, раскрепощение морали и Новый Голливуд или появление видео. Каждый из них - о хрупкости ощущения человека "на своем месте" - именно эту трагедию принес с собой звуковой кинематограф, в прямом смысле загнав в могилу - профессиональную или даже настоящую - многих одаренных работников отрасли.
В каждом из этих фильмов - "Ла-Ла Ленд", "Однажды… в Голливуде", "Ночи в стиле буги", "Вавилон" и прочие - Лос-Анджелес перестает быть просто городом и превращается в идею, которая обречена пережить своих героев. Как тонко одному из персонажей "Вавилона" говорит элитарная киножурналистка: "Мы оба умрем. Но тебя обессмертит кино. Через пятьдесят лет какой-нибудь человек увидит тебя на экране и поверит в то, что ты - это он". Этим и приходится довольствоваться артистам, когда их время уходит.
Видео: Трейлер фильма "Вавилон"
В конце концов "Вавилон" оказывается единственным однозначно трагическим фильмом из всех вышеперечисленных. Признанием в любви и ненависти к кино и Голливуду в частности, что остается страной чудес, возвышающей своих любимцев до небес и втаптывающей их в грязь и помои.
Вердикт: "Вавилон", несмотря на внешнюю легкомысленность, многим покажется излишне тяжеловесным и сложным. Более того: это, вероятно, самый слабый фильм Шазелла. Но дай бог каждому режиссеру такие слабые фильмы.
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