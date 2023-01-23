Похоть, джаз и гениталии. Каким получился "Вавилон" от авторов "Ла-Ла Ленда"?

пусть и проведенных в компании Марго Робби и Брэда Питта, которые по определению не способны сыграть плохо. Но самое удивительное качество нового фильма Шазелла - будто нарочное рифмование его смыслов с другими знаковыми фильмами на тему жизни и смерти в Голливуде. И, как ни странно, главным референсом здесь становится не "Однажды… в Голливуде" с теми же Питтом и Робби, которая точно так же ходила в кинотеатр посмотреть на саму себя, и даже не "Великий Гэтсби" (пусть в Нью-Йорке, зато с похожими вечеринками, той же эпохой и Тоби Магуайром).

Отнюдь. Самый близкий родственник "Вавилона" - "Ночи в стиле буги" Пола Томаса Андерсона. Эта яркая и ироничная зарисовка о судьбах калифорнийских кинопорнографов в конце 1970-х в год выхода нового фильма Шазелла отметила свое 25-летие. Своей кульминации эта связь достигает в эпизоде встречи героев "Вавилона" с наркомафиози, которая почти полностью повторяет такую же сцену в "Ночах в стиле буги". Еще более иронично, что в фильме Шазелла роль наркобарона играет Тоби Магуайр, а в "Ночах" - Альфред Молина. Оба в ролях героя и злодея появлялись в совсем не авторском "Человеке-пауке 2". Совпадение? Скорее, чудо Голливуда.

Джин Смарт в фильме "Вавилон" Фото: SCANPIX