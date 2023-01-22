Принятое Советом по конкуренции (KP) решение в связи с возможным картельным сговором оштрафовать почти на два миллиона евро три фирмы - Liepājas autobusu parks (LAP), Nordeka и Latvijas Sabiedriskais Autobuss (LSA) - подняли в публичном пространстве вопросы и о роли их владельцев или истинных бенефициаров. Все три предприятия нарушение конкуренции отрицают. Однако, например, в случае LAP знания разных групп владельцев об общении с другими пассажироперевозчиками отличаются. Опубликованные советом документы и реакции вовлеченных лиц передаче De facto Латвийского телевидения позволяют высказать версию, что больше всего в делах LAP мог знать фланг семьи Шкеле и их соратников.
Дело "автобусного картеля": Савицкис жалуется, Шлесерс хочет объяснений, Шкеле молчит
Летом 2019 года, вскоре после того, как автотранспортная дирекция (ATD) объявила конкурс на закупку услуг общественного транспорта, чтобы обеспечить пассажиров региональных маршрутов автобусными перевозками до 2030 года, в помещениях Nordeka на улице Дзирциема в Риге собрались представители четырех предприятий. В решении Совета по конкуренции они упомянуты анонимно, но почти всех можно отследить.
Хозяином был на тот момент председатель правления Nordeka Сергей Конопиев. За столом был и член правления и бенефециарный владелец LSA, которое тогда называлось Sabiedriskais autobuss, Виталий Комар, а также председатель правления LAP Леонид Кронгорнс и председатель правления Эдгар Дупатс. Кроме того, был приглашен и человек, о котором спустя неполный год после встречи сообщил Совет по конкуренции.
В решении учреждения это лицо названо "заявителем", однако в пресс-релизе Nordeka вместе с комментарием о штрафе для фирмы упомянуто, что изначально расследование происходило по поводу возможного участия в запрещенном соглашении и предприятия Tukuma auto. Далее в тексте Nordeka, впрочем, отмечает, что не может публично назвать имя конкурента, принимавшего участие в собрании.
Однако из слов бенефициарного владельца и председателя правления Nordeka Юриса Савицкиса ясно, что теплых чувств к этой фирме он не испытывает. "Как-то не честно все это происходит. Nordeka настолько хорошая компания, что я не думаю, что они нарушили какие-то законы или какие-то регламенты - я так не думаю. Определенно, оспорим! Против неправды нужно бороться! И мне кажется, что те конкуренты, которые не победили в конкурсе, они конкретно приложили к этому руку. И почти что спровоцировали это дело, ну, знаете, как иногда грязно поступают конкуренты. Это, возможно, был какой-то такой вариант".
Председатель правления Tukuma auto, житель Эстонии Сергей Вахтинский эти обвинения подробно не комментирует, однако в письменном комментарии De facto не отрицает, что общение фирмы с Советом по конкуренции было. "Tukuma Auto основывает свою деятельность на требованиях государства и ЕС, в том числе в сфере конкуренции. Мы не принимали участие в запрещенном договоре, который раскрыл Совет по конкуренции, и мы в полной мере сотрудничаем со следствием по этому делу. Считаем, что это дело для нас закрыто, и мы воздерживаемся комментировать хозяйственную деятельность наших конкурентов и назначенные им штрафы".
Совсем неразговорчив участник встречи и активный пользователь созданных для нужд возможного картеля чатах в Telegram и WhatsApp Виталий Комар. Он через принадлежащую ему через посредника фирму B-Bus является истинным бенефициаром не только в LSA, но и в нескольких других пассажироперевозчиках. На звонок De facto Комар не ответил, пообещав отзвонить, когда узнает вопросы. Однако просьбу прокомментировать решение Совета по конкуренции он проигнорировал.
Широкий круг акционеров у LAP - примерно треть принадлежит самоуправлению Лиепаи, однако через длинную цепочку предприятий среди владельцев присутствуют и члены семьи депутата Сейма Айнара Шлесерса и бывшая жена, дочь и соратники бывшего политика Андриса Шкеле. Председатель совета - зять Шкеле Эдгар Дупатс, в совете присутствуют и называемый финансистом Шкеле Харийс Кронгорнс, брат которого Леонид Кронгорнс в свою очередь руководит правлением LAP.
В конце прошлого лета LAP выплатило почти 40 тысяч евро за отказ выполнять законные требования должностных лиц Совета по конкуренции, когда в 2021 году они явились в Лиепаю осуществить процессуальные действия. "Это было затягивание разными способами, не предоставляли требуемую информацию, телефоны, компьютеры, не приходили вовремя... Это было комплексное мероприятие по затягиванию времени", - прокомментировал тогда события председатель Совета по конкуренции Юрис Гайкис.
Несмотря на то, что LAP проинформировано о расследовании Совета по конкуренции уже минимум полтора года, находящаяся в совладельцах семья Шлесерсов об этом не знала. Во всяком случае, так утверждает избранный недавно в Сейм лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. Ему самому акции LAP не принадлежат, в отличии от сына и члена фракции Ричарда Шлесерса, однако о решении совета Шлесерс-старший говорить с De facto захотел сам, так как является "отцом семьи".
"Моя семья не принимает участие в управлении этим предприятием. Нам принадлежат какие-то акции, мы в свое время инвестировали деньги. Но за оперативную работу отвечает правление, поэтому правлению и нужно давать пояснения акционерам предприятия. Я захочу получить письменные пояснения от руководства предприятия, что там на самом деле является основанием, и тогда соответственно будем смотреть дальше, так как у меня сейчас только та информация, что пишут в прессе, больше я ничего не знаю", - отметил Шлесерс.
Но как много знал Андрис Шкеле? Опубликованная в приложении к решению Совета по конкуренции переписка по электронной почте позволяет сделать определенные выводы. В приложении буквами [FV] зашифровано лицо, которое очевидно не является сотрудником LAP, так как списывается с Дупатсом и обоими Кронгорнсами по электронной почте с доментом uvk.lv. Под аббревиатурой UVK известно предприятие Uzņēmumu vadība un konsultācijas, совладельцем которого является Андрис Шкеле. Должность руководителя проектов в UVK указана и как единственное место работы Шкеле в подданом им девять лет назад декларации должностного лица.
Представитель UVK [FV] летом 2019 года списывался с банком, попросив "довольно быстрого концептуального ответа" о возможном займе для закупки новых автобусов. Они будут нужны, чтобы LAP, которое является "непрямым, но в плане голосов устанавливающим финансовым вложением" группы Privāto aktīvu pārvalde - холдинга семьи Шкеле" - смогло принять участие в госзакупке. Получив ответ от банка, он [FV] переслал его председателю совета LAP Дупатсу и попросил перенять руководство дальнейшим процессом переговоров.
В переписке с руководством LAP представитель UVK [FV] также выразил мнение, что быть единственными, кто оспаривает конкурс Автотранспортной дирекции, не было бы хорошо. В конце концов предприятие конкурс не оспорило. Кроме того - [FV] находится среди тех, кого Дупатс по электронной почте информировал об уже состоявшихся или еще планируемых переговорах с другими наказанными Советом по конкуренции перевозчиками.
На вопрос De facto, не является ли этим лицом из UVK Андрис Шкеле, ответа не последовало.
Передача De facto напоминает, что биография как Шкеле, так и Шлесерса связана с столь большим количеством громких скандалов, что обвинения предприятий из семей в участии в "автобусном картеле" могут оказаться среди наименее болезненных для репутации.
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