Дело "автобусного картеля": Савицкис жалуется, Шлесерс хочет объяснений, Шкеле молчит

Однако из слов бенефициарного владельца и председателя правления Nordeka Юриса Савицкиса ясно, что теплых чувств к этой фирме он не испытывает. "Как-то не честно все это происходит. Nordeka настолько хорошая компания, что я не думаю, что они нарушили какие-то законы или какие-то регламенты - я так не думаю. Определенно, оспорим! Против неправды нужно бороться! И мне кажется, что те конкуренты, которые не победили в конкурсе, они конкретно приложили к этому руку. И почти что спровоцировали это дело, ну, знаете, как иногда грязно поступают конкуренты. Это, возможно, был какой-то такой вариант".

Председатель правления Tukuma auto, житель Эстонии Сергей Вахтинский эти обвинения подробно не комментирует, однако в письменном комментарии De facto не отрицает, что общение фирмы с Советом по конкуренции было. "Tukuma Auto основывает свою деятельность на требованиях государства и ЕС, в том числе в сфере конкуренции. Мы не принимали участие в запрещенном договоре, который раскрыл Совет по конкуренции, и мы в полной мере сотрудничаем со следствием по этому делу. Считаем, что это дело для нас закрыто, и мы воздерживаемся комментировать хозяйственную деятельность наших конкурентов и назначенные им штрафы".