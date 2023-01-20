"Должен быть горький урок": с перевозчиками, участвовавшими в картеле, могут разорвать договоры

"Если для этого есть правовая основа в действующих нормативных актах, то мы обязательно должны пойти на такой шаг", - сказал Витенбергс, комментируя решение Совета по конкуренции (СК) о применении штрафа в размере 1,975 млн евро к предприятиям Liepājas autobusu parks, Latvijas sabiedriskais autobuss и Nordeka за сговор в закупках на услуги общественного транспорта на региональных маршрутах.

Министр подчеркнул, что это тяжелое нарушение и для компаний это должно стать уроком. "Думаю, что это должен быть горький урок и для предприятий, и для других отраслей", - сказал Витенбергс.

Он сообщил, что представители Автотранспортной дирекции в ближайшее время встретятся с представителями Бюро по надзору за закупками и СК, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

В то же время, по словам министра, не следует тревожиться, что пассажирские перевозки в тех регионах, где в настоящее время работают упомянутые перевозчики, могут быть прекращены, потому что в Латвии есть и другие компании, предоставляющие такие услуги. "Думаю, что мы справимся без перебоев", - сказал Витенбергс.