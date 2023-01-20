Необходимо рассмотреть возможность расторжения договоров с тремя пассажирскими перевозчиками на региональных автобусных маршрутах, участвовавшими в картеле, сказал в пятницу, 20 января, министр сообщения Янис Витенбергс в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.
"Должен быть горький урок": с перевозчиками, участвовавшими в картеле, могут разорвать договоры
"Если для этого есть правовая основа в действующих нормативных актах, то мы обязательно должны пойти на такой шаг", - сказал Витенбергс, комментируя решение Совета по конкуренции (СК) о применении штрафа в размере 1,975 млн евро к предприятиям Liepājas autobusu parks, Latvijas sabiedriskais autobuss и Nordeka за сговор в закупках на услуги общественного транспорта на региональных маршрутах.
Министр подчеркнул, что это тяжелое нарушение и для компаний это должно стать уроком. "Думаю, что это должен быть горький урок и для предприятий, и для других отраслей", - сказал Витенбергс.
Он сообщил, что представители Автотранспортной дирекции в ближайшее время встретятся с представителями Бюро по надзору за закупками и СК, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
В то же время, по словам министра, не следует тревожиться, что пассажирские перевозки в тех регионах, где в настоящее время работают упомянутые перевозчики, могут быть прекращены, потому что в Латвии есть и другие компании, предоставляющие такие услуги. "Думаю, что мы справимся без перебоев", - сказал Витенбергс.
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