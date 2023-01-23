Видео ⟩ В Тарту водитель устроил погоню по встречной полосе, повреждены два автомобиля полиции

Изначально машина попала в поле зрения полиции из-за своей очень высокой скорости на шоссе под Тарту. "Водитель ехал со скоростью около 160 км/в час. Патруль дал ему сигнал остановиться, но водитель решил не реагировать и добавил газ", - сказал представитель Тартуского полицейского участка Талис Эйт.

Погоня началась на шоссе, но скоро водитель заехал в город. "Местами погоня проходила по встречной полосе, что особенно опасно. В это время было очень интенсивное движение", - рассказал Эйт.

По его словам, две полицейские машины получили повреждения, но водителя удалось задержать. Уголовное производство продолжается.