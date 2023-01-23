В Риге снимают фильм об убитой российской журналистке Анне Политковской

По словам продюсера, создателям фильма пришлось учитывать тот факт, что Дом конгрессов находится напротив посольства России - если на улице были замечены актеры в форме российской милиции или спецназа, то это можно было сфотографировать или снять на видео и использовать эти материалы для создания фейковых новостей.

Пронин сообщил, что сцены фильма на территории Дома конгрессов снимались со снятыми с костюмов всеми опознавательными знаками, а также с автомобилей были сняты российские номерные знаки. Продюсер добавил, что съемки на территории Дома конгрессов закончились, но они продолжаются в помещениях.

Планируется, что съемки фильма "Анна" завершатся в начале февраля.