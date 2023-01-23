В Рижском Доме конгрессов снимают кадры для будущего фильма о российской журналистке и правозащитнице Анне Политковской, сообщила представитель компании Forma Pro Films Кристина Мартинюк.
В Риге снимают фильм об убитой российской журналистке Анне Политковской
Создатели фильма рассчитывают, что фильм "Анна" покажет путь героини, как она из журналистки местной газеты становится правозащитницей.
Напомним, Анна Политковская, журналистка "Новой газеты", была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года.
Она была широко известна своими статьями о событиях в Чечне и на Северном Кавказе, а также активной критикой Кремля и Владимира Путина.
Сопродюсером фильма "Анна" является ассоциация латвийских продюсеров Forma Pro Films. Продюсер Игорь Пронин заявил, что съемки проходили как на территории Дома конгрессов, так и в помещениях.
В Доме конгрессов разыгрываются события 2002 года, когда чеченские боевики захватили в плен 912 зрителей мюзикла "Норд-Ост" в московском Театральном центре на Дубровке.
Ситуация нормализовалась, когда спецназ российской милиции наполнил здание неизвестным газом, чтобы нейтрализовать нападавших, которые угрожали взорвать здание, если Россия не выведет свои войска из Чечни.
В ходе операции погибли 130 заложников и 40 террористов. 800 заложников были освобождены.
Пронин отметил, что, принимая во внимание текущую ситуацию с развязанной Россией в Украине войной, совместно с представителями Рижской думы были проведены обсуждения, как снимать эту сцену, чтобы не создавать рисков потенциальной провокации.
По словам продюсера, создателям фильма пришлось учитывать тот факт, что Дом конгрессов находится напротив посольства России - если на улице были замечены актеры в форме российской милиции или спецназа, то это можно было сфотографировать или снять на видео и использовать эти материалы для создания фейковых новостей.
Пронин сообщил, что сцены фильма на территории Дома конгрессов снимались со снятыми с костюмов всеми опознавательными знаками, а также с автомобилей были сняты российские номерные знаки. Продюсер добавил, что съемки на территории Дома конгрессов закончились, но они продолжаются в помещениях.
Планируется, что съемки фильма "Анна" завершатся в начале февраля.
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