Латвийский режиссер Иева Озолиня начала работу над новым документальным фильмом "Голубь с оливковой ветвью", который еще на стадии проекта вызвал интерес во Франции и Чехии.
Коллекторы - герои нового латвийского фильма
Тему фильма можно считать весьма неоднозначной, его центром является ядро уже достаточно известной компании Arvik. События основаны на истории бывших заключенных, которые в конце бурных девяностых решили основать коллекторскую компанию, что позволяет догадаться, почему эффективность их работы значительно выше, чем у многих подобных компаний.
Иева Озолиня известна своей способностью строить близкие отношения со своими персонажами на экране. Она говорит:
"Когда мой отец сбежал, задолжав около шести миллионов латов вкладчикам банка, я ожидала, что ко мне придут такие ребята, как герои этого фильма, но они не пришли... Почему? С этой мыслью я начала этот проект документального кино".
Сомнительная компания несколько раз попадала в поле зрения криминальной полиции, но ситуация не столь однозначна. Фильм задает вопрос - что делать "простому человеку", которому не возвращают деньги недобросовестные партнеры по бизнесу или которому не платят за проданный автомобиль? Arvik часто являлся последней инстанцией после того, как был опробован ряд других вариантов: "Меня как режиссера всегда интересовали дилеммы, ситуации, у которых нет одного правильного или неправильного решения, и этот фильм именно такой. Кто-то называет ребят из Arvik бандитами, а кто-то - единственными, кто смог помочь в безнадежных ситуациях".
Используя cinéma vérité и элементы поэтического кино, фильм обещает быть реалистичным и в то же время со своеобразным юмористическим взглядом на среду, о которой в обществе сложилось противоречивое представление. Метод кинопроизводства cinéma vérité включает в себя различные формы импровизации с использованием камеры для раскрытия или выделения тем и истин, скрытых за повседневной реальностью.
На общем фоне документального кино проект выделяется тем, что не следует тенденциям мировой проблематики, а предлагает сильное ощущение присутствия. Предстоящий документальный фильм "Голубь с оливковой ветвью" был выбран для презентации проекта на французском международном фестивале документального кино FIPADOC и на сетевом мероприятии киноиндустрии East Doc Forum в Чехии, которое состоится в марте.
В рамках фестиваля также будет представлен предыдущий фильм Иевы Озолини "Моя мать - страна" (Mana māte valsts), номинированный на национальную кинопремию Lielais Kristaps ("Большой Кристап") в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Режиссер известен широкому зрителю по фильму "Мой отец - банкир". Фильм создан при поддержке Государственного фонда культурного капитала на студии FA Filma, его продюсер - Мадара Мельберга. Выход фильма ожидается в 2024 году.
С другой стороны, сегодня на фестивале FIPADOC будет показан документальный фильм "Сестры Ильгюциемса" режиссера Элиты Клявини. Фильм вместе с девятью другими документальными фильмами включен в программу "В центре внимания страны Балтии и Финляндия". Также фильм режиссера будет показан на фестивале в Триесте. Это крупнейший итальянский фестиваль кино Центральной и Восточной Европы.
В Триесте состоится итальянская премьера фильма "Сестры Ильгюциемса", который является единственным латвийским из 11 фильмов, участвующих в конкурсе документального кино. Показ фильма с участием режиссера Клявини и продюсера Гайле состоится в среду, 25 января.
Между двумя фестивальными показами во вторник, 24 февраля, можно будет увидеть проект Нового Рижского театра "Я возвращаюсь издалека", в первой части которого Клявиня играет главную роль в сценической версии одноименной пьесы, а во второй части показан фильм.
Действие происходит в Ильгюциемской женской тюрьме, где заключенные-женщины, исполняющие чеховских "Трех сестер" в театральной студии вместе с профессиональными актерами, делятся своими пронзительными историями жизни и рассказывают о своих надеждах и стремлениях к гуманному обращению за стенами тюрьмы.
"Сестры Ильгюциемса" - второй полнометражный документальный фильм актрисы и режиссера Клявини. Фильм "Зоряна Хоробрая" (Zorjana Horobraja) стал ее дипломной работой в Национальной киношколе Латвийской академии культуры и получил национальную кинопремию "Большой Кристап - 2019" как лучший студенческий фильм.
В творческую группу фильма входят режиссер Клявиня, главный оператор Байба Клява, режиссер монтажа Сандра Алксне, звукорежиссер Анрийс Кренбергс, композитор Карлис Аузанс, продюсеры Гайле, Лига Гайса, Клявиня.
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