Коллекторы - герои нового латвийского фильма

Тему фильма можно считать весьма неоднозначной, его центром является ядро ​​уже достаточно известной компании Arvik. События основаны на истории бывших заключенных, которые в конце бурных девяностых решили основать коллекторскую компанию, что позволяет догадаться, почему эффективность их работы значительно выше, чем у многих подобных компаний.

"Когда мой отец сбежал, задолжав около шести миллионов латов вкладчикам банка, я ожидала, что ко мне придут такие ребята, как герои этого фильма, но они не пришли... Почему? С этой мыслью я начала этот проект документального кино ".

Сомнительная компания несколько раз попадала в поле зрения криминальной полиции, но ситуация не столь однозначна. Фильм задает вопрос - что делать "простому человеку", которому не возвращают деньги недобросовестные партнеры по бизнесу или которому не платят за проданный автомобиль? Arvik часто являлся последней инстанцией после того, как был опробован ряд других вариантов: "Меня как режиссера всегда интересовали дилеммы, ситуации, у которых нет одного правильного или неправильного решения, и этот фильм именно такой. Кто-то называет ребят из Arvik бандитами, а кто-то - единственными, кто смог помочь в безнадежных ситуациях".