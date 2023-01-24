У американской модели Кайли Дженнер (Kaylie Jenner) и рэпера Трэвиса Скотта (Travis Scott) двое детей. Дочери Сторми уже четыре года, а сын только в феврале отметит свой первый день рождения. Теперь звезда решила показать малыша общественности.
Кайли Дженнер впервые показала сына и рассекретила его имя. В Сети спорят, как его произносить
Кайли Дженнер впервые показала сына и рассекретила его имя. В Сети спорят, как его произносить
В феврале 2022 года пара рассказала, что они дали малышу имя Вольф (Wolf), что в переводе означает "волк". Но после Дженнер призналась, что они все-таки выбрали другое имя.
"Мы просто не чувствуем, что это имя ему подходит", - сказала Кайли. Все это время настоящее имя сына пара скрывала, но вот звезда рассекретила его в Instagram.
"Айрэ" (Aire) - лаконично написала Дженнер под фото. Что означает "Лев божий". Поклонники модели порадовались возможности наконец увидеть ее сына.
Со старшей сестрой Сторми, которой 1 февраля исполнится 5 лет, они, очевидно, будут отличной командой.
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