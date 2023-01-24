Кайли Дженнер впервые показала сына и рассекретила его имя. В Сети спорят, как его произносить

В феврале 2022 года пара рассказала, что они дали малышу имя Вольф (Wolf), что в переводе означает "волк". Но после Дженнер призналась, что они все-таки выбрали другое имя.

"Мы просто не чувствуем, что это имя ему подходит", - сказала Кайли. Все это время настоящее имя сына пара скрывала, но вот звезда рассекретила его в Instagram.

"Айрэ" (Aire) - лаконично написала Дженнер под фото. Что означает "Лев божий". Поклонники модели порадовались возможности наконец увидеть ее сына.

Со старшей сестрой Сторми, которой 1 февраля исполнится 5 лет, они, очевидно, будут отличной командой.

Кайли Дженнер Фото: https://www.instagram.com/kyliejenner/