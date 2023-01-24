Видео ⟩ "Три кресла из четырех!": Певица из Латвии покоряет литовский "Голос"

В воскресенье, 22 января, в эфир вышел очередной выпуск шоу Lietuvos Balsas, или литовской версии шоу "Голос" (The Voice), в котором в рамках "Слепых прослушиваний" также выступила латвийская певица Диона Лиепиня. Члены жюри довольно долго слушали ее выступление, но трое из четырех судей развернулись, выбрав Диону в свою команду.
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Диона исполнила песню Деми Ловато Sorry Not Sorry, что стало для нее большим испытанием. "Сначала я думала - у меня не такой широкий диапазон, как у Деми Ловато, но я была готова к этому вызову. Различными советами мне очень помогла педагог по вокалу Майя Сеяне, большое спасибо ей за это", - говорит Диона.
Когда она выступала, члены жюри очень внимательно прислушивались к ее голосу, что, в свою очередь, с каждым мгновением создавало все большее напряжение для самой певицы, ведь параллельно с пением ей приходилось думать еще и о том, повернется ли кто-то к ней.
"Я пела и видела, что никто из жюри не поворачивается, в тот момент у меня в голове было миллион мыслей - почему?!
Что я буду делать, если действительно никто не повернется? Ощутила стресс и в своем голосе. На последних нотах трое из четырех повернулись. Сначала я даже не сразу поняла - они действительно повернулись или песня просто закончилась и все стулья развернули ко мне?
Я была очень рада, что прошла дальше, а также очень оценила открытость и комплименты от жюри", - рассказывает Диона.
Своим наставником Диона выбрала литовскую певицу и автора песен Юстину Яруте (Justine Jarute). "Я заранее продумала, какого наставника хотела бы, если бы прошла дальше. Я изучила, чем каждый из них занимается в своей музыкальной карьере. В этот список также попала Юстина Яруте, потому что ее песни и музыка ближе всего к поп-музыке, а поп-музыка - тот жанр, который я предпочитаю. Монику Лю я до сих пор знала только по "Евровидению". Как наставник Юстина очень лаконична, конкретна и много не говорит. Во время "Слепых прослушиваний" Моника и Юстина больше всего разговаривали со мной, задавая разные вопросы и делая комплименты. Я думаю, что Моника также была бы отличным наставником для меня, потому что как человек она очень чувствительная и эмпатичная", - признается Диона.
Судьи были поражены не только пением Дионы, но и ее красивым именем, а Юстина призналась: "Ты выглядишь потрясающе, Диона!". Моника добавила: "Точное и идеальное пение. Тон, все было так "вкусно", мне понравилось. "Диона" действительно звучит как имя суперзвезды".
Сейчас у Дионы впереди большая подготовка, много репетиций с наставником и товарищами по команде. Следующее ее задание - выступление дуэтом, исполнение песни со своим партнером. После этого выступления жюри оценит обоих участников дуэта, а вот наставнику предстоит решить, с кем из этих представителей своей команды он продолжит участие в конкурсе, а с кем, к сожалению, расстанется.
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