Видео ⟩ "Три кресла из четырех!": Певица из Латвии покоряет литовский "Голос"

Своим наставником Диона выбрала литовскую певицу и автора песен Юстину Яруте (Justine Jarute). "Я заранее продумала, какого наставника хотела бы, если бы прошла дальше. Я изучила, чем каждый из них занимается в своей музыкальной карьере. В этот список также попала Юстина Яруте, потому что ее песни и музыка ближе всего к поп-музыке, а поп-музыка - тот жанр, который я предпочитаю. Монику Лю я до сих пор знала только по "Евровидению". Как наставник Юстина очень лаконична, конкретна и много не говорит. Во время "Слепых прослушиваний" Моника и Юстина больше всего разговаривали со мной, задавая разные вопросы и делая комплименты. Я думаю, что Моника также была бы отличным наставником для меня, потому что как человек она очень чувствительная и эмпатичная", - признается Диона.