В МИД уточняют, что в понедельник, 23 января, в министерство был приглашен Ванин, которому сообщили о решении Латвии с 24 февраля понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уполномоченного делопроизводителя

Решение принято в связи с тем, что Россия продолжает свою полномасштабную военную агрессию против Украины, начатую 24 февраля 2022 года, а также в знак солидарности с Эстонией и Литвой.

Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля. Посол Латвии в России покинет Россию до 24 февраля.

Как сообщалось, МИД РФ в понедельник предписал послу Эстонии Маргусу Лайдре покинуть Россию до 7 февраля, сообщило ведомство.

В министерстве также заявили, что эстонские лидеры в последние годы "умышленно разрушали отношения с Россией", а последней каплей в эскалации отношений назвали решение Эстонии о высылке 13 российских дипломатов и восьми технических работников. В ответ Россия приняла решение понизить уровень взаимного дипломатического представительства до уровня временных поверенных в делах.