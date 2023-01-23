Посол России в Латвии Михаил Ванин должен покинуть Латвию до 24 февраля, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).
Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля
В МИД уточняют, что в понедельник, 23 января, в министерство был приглашен Ванин, которому сообщили о решении Латвии с 24 февраля понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уполномоченного делопроизводителя
Решение принято в связи с тем, что Россия продолжает свою полномасштабную военную агрессию против Украины, начатую 24 февраля 2022 года, а также в знак солидарности с Эстонией и Литвой.
Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля. Посол Латвии в России покинет Россию до 24 февраля.
Как сообщалось, МИД РФ в понедельник предписал послу Эстонии Маргусу Лайдре покинуть Россию до 7 февраля, сообщило ведомство.
В министерстве также заявили, что эстонские лидеры в последние годы "умышленно разрушали отношения с Россией", а последней каплей в эскалации отношений назвали решение Эстонии о высылке 13 российских дипломатов и восьми технических работников. В ответ Россия приняла решение понизить уровень взаимного дипломатического представительства до уровня временных поверенных в делах.
Поскольку Россия выслала эстонского посла, Эстония также потребует, чтобы российский посол покинул Эстонию, заявил в понедельник министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
"Эстония принимает к сведению принятое сегодня Россией решение понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного поверенного в делах. В отношениях с Россией Эстония руководствуется принципом паритета, от которого мы не отступаем. Это означает, что российский посол в Таллинне уедет одновременно с послом Эстонии [в России], то есть 7 февраля", - говорится в заявлении Рейнсалу.
Рейнсалу подчеркнул, что действия России не помешают Эстонии поддержать Украину. "Действия России не помешают нам оказывать всестороннюю поддержку Украине, которая почти год борется за свой суверенитет и безопасность всех нас. Мы продолжим поддерживать Украину в ситуации, когда Россия планирует крупномасштабные атаки, и мы призываем страны-единомышленники увеличить помощь Украине", - сказал министр иностранных дел Эстонии.
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