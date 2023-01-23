Видео ⟩ Ненависть и угрозы. После выхода фильма о Даугавпилсе его автор получила не только похвалу

Фильм о Даугавпилсе, созданный Владиславой Романовой, за две недели в социальных сетях набрал около 25 000 просмотров. Сотни людей прокомментировали его как на YouTube, так и в других местах. Хотя большинство из них дали вдохновляющие и ведущие к дискуссии отзывы, около 30% случаев по-прежнему содержат разжигание ненависти и даже прямые угрозы.

"Короче, гнида, если я тебя увижу в Даугавпилсе, я тебе в***у [ударю - ред.]. И запущу флешмоб, чтобы любой, увидев тебя, харкал тебе в рожу!", - такое сообщение получила Владислава после публикации фильма. Все угрозы поступали в личную переписку и на русском языке.

Хотя автор фильма пока не планирует обращаться в полицию с заявлением о разжигании ненависти, ее смущает, "насколько больным и агрессивным должен быть человек, чтобы вообще писать что-то подобное?"

Свое нежелание заявлять в полицию она объясняет так, что не хочет обременять сотрудников полиции работой, с которой та, по ее мнению, не сможет справиться, не в последнюю очередь из-за того, что полученные угрозы отправлялись с анонимных аккаунтов. Однако, как девушка призналась LTV, если угрозы продолжатся, она все-таки обратится в полицию.

Представитель Государственной полиции Инесе Ратфелдере призывает доверять полиции в подобных случаях, особенно учитывая, что летом появилось новое агентство по борьбе с киберпреступностью, которое также специализируется на таких делах.

Ратфелдере добавляет, что в последнее время такие угрозы выявляются непосредственно с российской стороны, что затрудняет рассмотрение дела или привлечение к ответственности конкретного лица.

Также полиция подчеркивает, что если разжигание ненависти или другие случаи преследования со стороны анонимных профилей происходит в Латвии, виновного обычно можно установить.

Видео: Сюжет Службы новостей LTV (на латышском языке)