Незадолго до Рождества экс-президент Вайра Вике-Фрейберга перенесла серьезную операцию, и в настоящее время идет процесс выздоровления, пишет издание Privatā Dzīve.
Экс-президента Вайру Вике-Фрейбергу прооперировали
"Сейчас с ее здоровьем не очень хорошо. У нее давно проблемы с коленями. У нее все время боли, поэтому сейчас главное - покой и отдых", - сказал супруг экс-президента Имант Фрейбергс изданию Privatā Dzīve и подтвердил, что его жена перенесла операцию, поэтому ни о чем другом он не думает.
"Все свое время я посвящаю тому, чтобы прийти в себя", - подтвердила сама экс-президент в минувшие выходные через своего секретаря Дайну Ласмане.
Операцию экс-президенту сделали прямо здесь, в Латвии. "Все прошло по плану. Перед Рождеством она вернулась из больницы, продолжает реабилитацию и восстановление дома. Конечно, после такой операции есть боли, но, как признают врачи, восстановление проходит очень хорошо. В целом сейчас у нее хорошее самочувствие", - подтвердила Дайна Ласмане.
Больше читайте в новом номере журнала Privātā Dzīve" от 24 января.
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