Мадара Репше дала понять, что покидает Латвию

Мадара уже упоминала в конце года, что, возможно, поедет с мужем в более теплое место в Европе, чтобы совместить лечение с отдыхом. Кажется, ей это удалось. По публикуемым снимкам из Испании понятно, что они поселились в маленьком городке Бениса.

В сторис Мадара показала свою повседневную жизнь и то, как она постепенно обставляет новый дом, выбирая товары для его обустройства.

Пара не раскрывает, как долго они намерены оставаться в Испании.

Как известно, у Мадары врожденный дефект системы органов пищеварения, или части кишечника, и время от времени ей приходится выезжать на лечение за пределы Латвии.

В октябре прошлого года она обнаружила, что лекарства, которыми она пользуется, мало помогают и, к сожалению, нужны как минимум в десять раз более дорогие лекарства и лечение.

"Это довольно сложно. Однако, как бы это ни было безумно, я могу взять себя в руки. Я умею делать вид, что все более-менее в порядке, но за всем этим стоит борьба, которая продолжается каждый день. Но, как бы ни было трудно, я иду вперед с улыбкой и надеждой", - сказала Мадара.

Мадара Репше со своим любимым мужчиной Армандом Штерном, тенором Государственного академического хора, вместе уже почти два года. Весной 2022 года они официально зарегистрировали свой брак.