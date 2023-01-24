Кристап Зутис об участии в реалити-шоу: "Я не делаю это ради денег"

Когда-то боксер Кристап Зутис очень иронично относился к своему другу и коллеге-боксеру Каспару Камбала о его участии в реалити-шоу, но теперь он сам стал звездой этой передачи.

Кристап не стал скрывать, что послужило мотивом: "Для меня это просто очередное развлечение. Другой цели у меня нет.

Мне не нужно признание, и я делаю это не ради денег.

Мне просто нравится пробовать что-то новое в жизни", - говорит Зутис. Продюсеры предложили Кристапу участвовать в шоу. Прежде чем принять решение, Кристап обсудил это с Элиной. "Я беспокоился о том, как Элина справится с давлением со стороны так называемых диванных комментаторов", - говорит Зутис.

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