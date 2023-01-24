Скандальный латвийский боксер Кристап Зутис и известный тиктокер Элина Пакалне присоединились к новому сезону шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra). Изданию Privatā Dzīve спортсмен рассказал, почему решил выставить свою личную жизнь на всеобщее обозрение.
Кристап Зутис об участии в реалити-шоу: "Я не делаю это ради денег"
Когда-то боксер Кристап Зутис очень иронично относился к своему другу и коллеге-боксеру Каспару Камбала о его участии в реалити-шоу, но теперь он сам стал звездой этой передачи.
Кристап не стал скрывать, что послужило мотивом: "Для меня это просто очередное развлечение. Другой цели у меня нет.
Мне не нужно признание, и я делаю это не ради денег.
Мне просто нравится пробовать что-то новое в жизни", - говорит Зутис. Продюсеры предложили Кристапу участвовать в шоу. Прежде чем принять решение, Кристап обсудил это с Элиной. "Я беспокоился о том, как Элина справится с давлением со стороны так называемых диванных комментаторов", - говорит Зутис.
Больше читайте в новом номере журнала "Privāta Dzīve" от 24 января.
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