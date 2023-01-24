В России в новом образе могут возродить старый ВАЗ-2102

В России есть несколько автопроизводителей, которые способны справиться с этой задачей. Самым популярным является, конечно, АвтоВАЗ - этому концерну удалось сохранить свои позиции на рынке и производство даже в кризисной ситуации.

У автомобилестроительного завода "Волга" нет достаточных ресурсов, чтобы самостоятельно создавать новые проекты, а также реализовывать их. В связи с этим есть большая вероятность, что тольяттинский концерн найдент зарубежных партнеров, чтобы можно было производить новые автомобили, на которые будет спрос на местном рынке.

Хорошим решением для российского автогиганта является возрождение автомобилей, которые когда-то были популярны среди местных водителей. Таким образом, можно разом решить несколько проблем.

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Например, за короткое время развить и создать производство автомобилей, на которые на российском рынке есть спрос. Кроме того, можно значительно снизить расходы на новые автомобили, а также снизить рыночную стоимость новых машин, чтобы они были доступными для большей части жителей России.

Одна из моделей, которую Россия планирует восстановить, это ВАЗ-2102 2023-2024, и изображения концепта уже попали в поле зрения общественности. Принимая во внимание, что себестоимость Granta и других моделей Lada значительно выше, выход автомобиля такого типа на рынок был бы довольно закономерным.

Сам тольяттинский автоконцерн также делал различные намеки на поддержку возрождения этого автомобиля. Если это будет подтверждено официально, то презентация автомобиля может состояться уже в конце 2023 года или начале 2024 года.