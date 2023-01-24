Видео ⟩ Местные жители недовольны квадроциклами, которые ездят в природном парке

В выходные Томс сел за руль автомобиля и поехал по улицам Гарциемса. Он услышал рев мотора и заметил водителя квадроцикла, направляющегося в сторону зеленой зоны.

"Мы находимся в приморской части природного парка, который является особо охраняемой территорией. Наша проблема в том, что эти квадроциклы ездят по охраняемым территориям, оставляя глубокие следы", - сказал он.

Мужчине удалось заснять преступника на видеокамеру мобильного телефона, что очень ценится полицией. Заместитель главы муниципалитета Адажи говорит, что видеоматериалы, это один из самых эффективных способов быстро найти вандалов, которые разрушают охраняемую территорию.

На видео, плохо видно номерной знак транспортного средства, но полицейские говорят, что это не создаст проблемы для идентификации нарушителя.

Полиция призывает жителей и гостей приморских территорий оперативно реагировать и не стесняться звонить по номеру 110.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)