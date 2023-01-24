Видео ⟩ "Почему все на русском?": безработные недовольны автошколой в Екабпилсе

Гинтс, житель Екабпилса, в настоящее время безработный, подал заявку на бесплатные курсы для получения прав на управление грузовыми машинами, через Государственное агентство занятости (NVA). В Екабпилсе обучение безработных проводит зарегистрированная в Даугавпилсе автошкола Impērija (Sia Impērija Group), получающая деньги Европейского Союза от NVA.

"Когда я пришел на первый урок, то удивился - почему все на русском? Думал, что потом что-то изменится, но нет, несколько уроков велись на русском языке. Инструкторов несколько, все говорили по-русски. Но если в договоре написано, что курс должен быть на латышском языке, то и преподавать его должны на государственном языке. Большая часть группы была поражена этим", - говорит Гинтс.

На видео, опубликованном в программе, можно услышать процесс обучения на русском языке. Время от времени инструктор пыталась перевести то, что она сказал. Но на латышском языке это трудно понять, отметил Гинтс.

Программа связалась с инструктором и убедилась, что она не знает латышского языка и проводит обучение вождению только на русском языке.

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)