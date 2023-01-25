Опрос ⟩ "Такой шаг обычно делается перед войной": таллиннцы о высылке посла Эстонии из России

Светлана Фото: Денис Антонов

Светлана: "Что выслали, что не выслали. Моя жизнь от этого не меняется. Поэтому зачем нам сейчас, на восьмом десятке, заморачиваться. Наше место скоро будет на кладбище".

Аарне Фото: Денис Антонов

Аарне: "Я считаю, что война и огонь должны закончиться. Больше мне нечего об этом сказать".

Алла Фото: Денис Антонов

Алла: "Я считаю, что надо не обострять отношения, а дружить с соседями. Потому что соседи есть соседи. Даже просто в жизни сосед выручит. Та же щепотка соли, когда ее нет".

Алена Фото: Денис Антонов

Алена: "Для нас, украинцев, для беженцев, я считаю, Россия – вражеская страна. Но думаю, что дипломаты должны быть. Какую-то роль они играют в отношениях между государствами. Но эстонскому правительству виднее".

Любовь Фото: Денис Антонов

Любовь: "Не могу ответить. Но то, что я против России и ее политики, против войны – это точно".

Валерий Фото: Денис Антонов

Валерий: "Если есть возможность не обострять ситуацию, лучше ее не обострять. Потому что такое время, что мы не знаем, что будет завтра".

Людмила Фото: Денис Антонов