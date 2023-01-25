Ср, 25.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Опрос ⟩ "Такой шаг обычно делается перед войной": таллиннцы о высылке посла Эстонии из России

Денис Антонов rus.postimees.ee
,
"Такой шаг обычно делается перед войной": таллиннцы о высылке посла Эстонии из России
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

В понедельник, 23 января, посол Эстонии Маргус Лайдре был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему сообщили, что он обязан покинуть РФ до 7 февраля 2023 года. Причиной высылки посла Эстонии является решение МИД России понизить уровень дипломатического представительства. О том, как отреагировали жители Эстонии на такую позицию Москвы, Rus.Postimees узнавал на улицах Таллинна.

Светлана
Светлана Фото: Денис Антонов

Светлана: "Что выслали, что не выслали. Моя жизнь от этого не меняется. Поэтому зачем нам сейчас, на восьмом десятке, заморачиваться. Наше место скоро будет на кладбище".

Аарне
Аарне Фото: Денис Антонов

Аарне: "Я считаю, что война и огонь должны закончиться. Больше мне нечего об этом сказать".

Алла
Алла Фото: Денис Антонов

Алла: "Я считаю, что надо не обострять отношения, а дружить с соседями. Потому что соседи есть соседи. Даже просто в жизни сосед выручит. Та же щепотка соли, когда ее нет".

Алена
Алена Фото: Денис Антонов

Алена: "Для нас, украинцев, для беженцев, я считаю, Россия – вражеская страна. Но думаю, что дипломаты должны быть. Какую-то роль они играют в отношениях между государствами. Но эстонскому правительству виднее".

Любовь
Любовь Фото: Денис Антонов

Любовь: "Не могу ответить. Но то, что я против России и ее политики, против войны – это точно".

Валерий
Валерий Фото: Денис Антонов

Валерий: "Если есть возможность не обострять ситуацию, лучше ее не обострять. Потому что такое время, что мы не знаем, что будет завтра".

Людмила
Людмила Фото: Денис Антонов

Людмила: "Я не знаю, как с Россией. Если Россия плохо поступает, то зачем плохо поступать нам? Мы же намного выше их. Мне кажется, мы умнее. И как-то это по-варварски поступать как Россия... Мне кажется, мы на голову выше, чем Россия".

Людмила
Людмила Фото: Денис Антонов

Людмила: "Я считаю, что нужно поступать мудро. А мудрость заключается в том, чтобы найти такой компромисс, чтоб не было бы ни этой зеркальности, ни обиды государства на государство. Но это очень сложно".

Татьяна
Татьяна Фото: Денис Антонов.

Татьяна: "Я считаю, это печально, но я и не думаю, что в ответ на какие-то меры надо отвечать так же. Трудно сказать".

Александр
Александр Фото: Денис Антонов

Александр: "На мой взгляд, не нужно было высылать. Мне кажется, идет какое-то обострение с нашей стороны".

Альфред
Альфред Фото: Денис Антонов

Альфред: "Нужен какой-то компромисс, надо договариваться и сотрудничать. Происходит конфликт с Украиной, обвиняют Россию. Мое мнение, что здесь замешана Америка".

Райн
Райн Фото: Денис Антонов

Райн: "Такой шаг обычно делается перед войной. Надо быть бдительными".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх