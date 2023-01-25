"Надеемся на лучшее". У младшего сына Элины Глузуновой проблемы со здоровьем

Элина отправилась в Детскую клиническую университетскую больницу с младшим сыном, чтобы узнать о здоровье ребенка. Помимо других обследований, ему необходимо было сделать магнитно-резонансную томографию головы.

Элина некоторое время назад заметила, что Томас бьется головой о землю. Сначала она не обращала на это особого внимания, думая, что сын это делает для привлечения внимания, поскольку началось все возрасте полутора лет, когда он пошел в детский сад.

"Это разбивает мне сердце не только каждый раз, когда у него катетер или анализы, но и каждый день, когда он бьется головой. Одно дело, что мы ходим на терапию, но больше всего меня беспокоит то, что из-за этого постоянного травмирования головы могут появиться серьезные последствия", - делится мыслями обеспокоенная мать.

Перед процедурой ребенку дали успокоительные средства и врачи объяснили маме, что он проснется через полчаса после процедуры. Но Томас спал гораздо дольше, вызвав у Элины глубокие переживания. "Единственное, о чем я могла думать, так это о том, как бы поскорее его разбудить. Я не понимала, почему другие дети просыпаются через полчаса, а Томас спит так долго".

Артем (гражданский муж Элины) не хочет признавать проблемы со здоровьем ребенка, ранее он говорил Элине, что она сама выдумывает эти проблемы. Элина считает, что сопротивление Артема - это защитный механизм.

"Я не понимаю, почему ребенка надо так мучить. Накачивать лекарствами, усыплять, я бы не смог смотреть на это", - недоумевает Артем.

После обследования Элина говорит: "Путь начался, осталось дождаться результатов анализов. Конечно, мы надеемся на лучшее, чтобы мы могли начать терапию и Томасу стало лучше".

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