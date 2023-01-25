Мультихудожник Каспарс Блумс-Блуманис Мининс, также известный под псевдонимом Кашерс, делится пронзительной и правдивой историей об эмоциональном насилии, с которым он сталкивался в течение многих лет, в рубрике "Моббинг. Анонимное нападение" на 1188.lv.
"Мне казалось - я не хочу больше жить!": Кашерс откровенно о пережитом моббинге
"Это вообще чудо, что я еще здесь! Это было школьное время, когда мне казалось - я больше не могу и не хочу жить! Я забрался на подоконник нашей квартиры в Талси, открыл окно 5-го этажа и думал, в какую сторону прыгать! Проблема была в том, что внизу были яблони, и я знал, что если я прыгну на них, то есть шанс, что я выживу, чего я не хотел! В тот раз мама меня стащила с подоконника", - рассказывает Кашерс.
Он продолжает: "В школе все насмешки, унижения и физические нападения заканчивались привлечением полиции. Было возбуждено несколько административных дел, меня допрашивали, и мне было очень стыдно! Моя крестная была в то время директором школы - я же мог пойти и рассказать, что время от времени меня вытаскивали из класса за ноги и головой окунали в унитаз, надо мной смеялись из-за моего стиля, меня поджидали за углом школы, чтобы снова избить. Я знал, что это был мой бой, поэтому я молчал и стыдился говорить об этом открыто".
"Я расцвел как личность и как человек, когда уехал из Талси! В Риге всем было все равно, как я выгляжу, и я мог экспериментировать и со своей внешностью, и со стилем, и здесь начались мои настоящие дни и жизнь! Но все снова изменилось на какое-то время...
Кашерс был создан, чтобы защитить Каспарса, хрупкого и простого парня. Эта формула сработала очень хорошо для меня. Думаю, это первый раз, когда я говорю об этом публично", - делится Кашерс.
"Около 11 лет назад я шел по улице и увидел огромную очередь. Я спросил у людей, что там происходит. Мне сказали, что проходит отбор в реалити-шоу "Сцена OKarte". Я только что вернулся из Дании и решил подать заявку. Только на третий день я понял, что заявки на шоу подали музыканты, и подумал:"Куда я влип?". Я понял, что я как Каспарс не могу участвовать в этом шоу, я должен включить свой внутренний мир, я "включил" Кашерса".
"Хотя шоу прошло непросто, я не знал, что все, что будет происходить после шоу, меня "порвет". Меня узнавали на улице, просили автографы, обо мне писали, и я начала читать комментарии, и год я жил в полной депрессии.
Я читал каждую статью о себе - я читал и переживал. Я думал, что все, что люди говорили обо мне, было правдой", - вспоминает мультихудожник.
Выходя из дома, Каспарс прятался под большим шарфом, но люди все равно его замечали, выкрикивали в его сторону оскорбительные комментарии, и это еще больше давило на него.
Он считает, что одним из определяющих моментов всегда было то, что он был другим - одевался иначе, и это было неприемлемо для людей, так было с детства. "После этого я пытался быть таким, каким меня видели комментаторы - серым, невидимым, но у меня не получалось, я был против самого себя", - говорит он.
Каспарс создал небольшой круг доверенных лиц, среди которых он мог быть собой. Это помогло преодолеть все плохое. Теперь он нарастил толстую кожу, и неприятные комментарии больше не действуют на него, хотя люди все еще пытаются его обидеть.
"Комментаторы по ту сторону экрана очень большие и сильные, но когда с ними встречаешься лицом к лицу, это геройство исчезает", - говорит мультихудожник.
Подробнее об опыте Каспарса и о том, как он справляется с моббингом, смотрите на 1188.lv.
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