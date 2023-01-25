"Мне казалось - я не хочу больше жить!": Кашерс откровенно о пережитом моббинге

"Это вообще чудо, что я еще здесь! Это было школьное время, когда мне казалось - я больше не могу и не хочу жить! Я забрался на подоконник нашей квартиры в Талси, открыл окно 5-го этажа и думал, в какую сторону прыгать! Проблема была в том, что внизу были яблони, и я знал, что если я прыгну на них, то есть шанс, что я выживу, чего я не хотел! В тот раз мама меня стащила с подоконника", - рассказывает Кашерс.