Вышедшие из партии "Консервативные" депутаты Рижской думы создали "политический блок" "Код для Риги" вместе с депутатом Марисом Мичеревскисом, который в свое время покинул ряды "Для развития/За!".
Вышедшие из партии "Консервативные" депутаты Рижской думы объединились с Мичеревскисом
Как сообщает агентство LETA, блок будет работать под руководством вице-мэра Риги Линды Озолы и продолжит поддерживать коалицию мэра Мартиньша Стакиса.
Озола считает, что депутатов объединяет общее понимание ценностей. Мичеревскис - патриот Латвии и "работой доказал, что коррупции нет места ни в Рижской думе, ни в государстве в целом".
"Я решил присоединять к блоку с мыслью о том, как лучше могу работать во благо Риги. С Линдой Озолой и Янисом Озолсом я работал в Рижской думе еще с прошлого созыва в оппозиции у Нила Ушакова.
Дависа Сталтса, в свою очередь, я знаю как честного патриота страны, который горит за Латвию", - высказался Мичеревскис.
Вместе с созданием блока депутаты основали центристско-консервативное общество "Код", откуда взято и название блока "Код для Риги".
Общество выдвинуло цель объединять патриотов Латвии для общей работы, чтобы возобновить доверие общества к государству. Общество хочет собрать единомышленников для разработки, популяризации и защиты общих ценностей.
Напомним, трое избранных в Рижскую думу по списку "Консервативных" депутатов Сталтс, Озолс и Озола решили выйти из партии.
Депутаты обязались продолжать работать в составе нынешней фракции и в правящей коалиции.
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