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Фото ⟩ "Эксклюзивная" Юлия Левиона изменилась до неузнаваемости

rus.tvnet.lv
"Эксклюзивная" Юлия Левиона изменилась до неузнаваемости
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Фото: Publicitātes, levionaofficial/ Instagram, Apollo.lv kolāža

"Эксклюзивная" латвийская певица Юлия Левиона, которая многим запомнилась благодаря участию в шоу Х-Faktors, кардинально изменила внешность.

В социальной сети Instagram Юлия опубликовала свежие кадры, продемонстрировав новый образ. Она сменила свою "львиную гриву" на элегантный боб и стала блондинкой.

"Новая эксклюзивная Левиона", - подписала Юлия один из снимков.

Напомним, в одном из выпусков латвийского шоу X Faktors среди участников особо выделилась своим экспрессивным исполнением песни Klusa nakts, svēta nakts Юлия Левиона, которая после представила и свой авторский трек на русском языке "Постой, погоди".

Юлия Левиона называет себя и свои песни "эксклюзивными". 

Видео: Юлия Левиона 

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