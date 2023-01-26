"Эксклюзивная" латвийская певица Юлия Левиона, которая многим запомнилась благодаря участию в шоу Х-Faktors, кардинально изменила внешность.
Фото ⟩ "Эксклюзивная" Юлия Левиона изменилась до неузнаваемости
"Эксклюзивная" Юлия Левиона изменилась до неузнаваемости
В социальной сети Instagram Юлия опубликовала свежие кадры, продемонстрировав новый образ. Она сменила свою "львиную гриву" на элегантный боб и стала блондинкой.
"Новая эксклюзивная Левиона", - подписала Юлия один из снимков.
Напомним, в одном из выпусков латвийского шоу X Faktors среди участников особо выделилась своим экспрессивным исполнением песни Klusa nakts, svēta nakts Юлия Левиона, которая после представила и свой авторский трек на русском языке "Постой, погоди".
Юлия Левиона называет себя и свои песни "эксклюзивными".
Видео: Юлия Левиона
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