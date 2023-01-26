Фото ⟩ "Эксклюзивная" Юлия Левиона изменилась до неузнаваемости

В социальной сети Instagram Юлия опубликовала свежие кадры, продемонстрировав новый образ. Она сменила свою "львиную гриву" на элегантный боб и стала блондинкой.

"Новая эксклюзивная Левиона", - подписала Юлия один из снимков.

Напомним, в одном из выпусков латвийского шоу X Faktors среди участников особо выделилась своим экспрессивным исполнением песни Klusa nakts, svēta nakts Юлия Левиона, которая после представила и свой авторский трек на русском языке "Постой, погоди".

Юлия Левиона называет себя и свои песни "эксклюзивными".

Видео: Юлия Левиона