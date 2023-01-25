В четыре раза больше, чем у Путина: опубликована информация о доходах Симоньян

В 2021 году Симоньян на двух государственных телеканалах заработала более 556 тысяч евро.

Пропагандистка в 2021 году заработала в четыре раза больше, чем хозяин Кремля Владимир Путин, которого она называет "начальником" (официальные доходы Путина в 2021 году - 133 тысячи евро), более того, журналисты указывают, что ее доходы гот от года только растут.

41-летняя Симоньян начала свою карьеру как корреспондентка Чеченской войны. Позднее, когда она переехала в Москву и работала в "Вестях", она стала частью "круга кремлевских журналистов". Так неофициально называют приближенную к Путину группу журналистов, которые в угодном ему свете отражают события в России и мире.

В 2005 году, в возрасте всего 25 лет, Маргарита Симоньян стала главным редактором телеканала Russia Today (сейчас - RT).

Расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального установило, что Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян за последние годы создали цветущую бизнес-империю, паразитирующую на средствах российского бюджета. Средства госбюджета России и государственных предприятий "осваиваются" в телевизионной передаче "Международная пилорама", транслирующейся на НТВ.

Семья пропагандистов зарабатывает, продавая рекламу в передаче различным государственным предприятиям, например, российской национальной авиакомпании "Аэрофлот". Все договоры о размещении рекламы в передаче заключаются с одним предприятием - рекламным агентством Invento, которую контролируют Симоньян и Кеосаян.

Им принадлежат и еще два рекламных агентства, которые получают значительную прибыль в результате обслуживания различных госструктур.