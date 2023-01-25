Врачи: если пересмотреть модель диагнозов, больные будут получать лучшее лечение

В ходе встречи все стороны признали, что финансирование, которое выделено больницам в 2023 году, как минимум в три раза ниже, чем необходимо для полноценного функционирования системы здравоохранения. В руководящих принципах общественного здравоохранения предусмотрено, что необходимое финансирование для обеспечения уровней больниц составляет 305 млн евро, но на данный момент правительство выделило на это лишь 85,8 млн евро.

"Это означает, что две трети или три четверти не покрыто, и мы должны найти способы финансировать все это. Вариантов не так много. Один из них - увеличить очереди пациентов. Неотложная помощь должна оказываться в полном объеме, это приоритет государства, а все остальное по остаточному принципу", - сказал Калейс.

В результате увеличатся очереди и придется думать о дополнительном финансировании, которое может поступить от пациента, самоуправлений или страховых компаний. Необходимо решать вопрос финансового участия пациентов либо исключить отдельные услуги из числа оплачиваемых государством, тем самым обеспечив возможность пациентам получить столь необходимую услугу хотя бы за свой счет.

Планируется, что 6 февраля состоится повторное совещание, в ходе которого будут рассмотрены вопросы, связанные с моделью диагнозов и ее пересмотром. Калейс пояснил, что модель представляет собой метод классификации медицинских услуг, который связывает диагноз пациента, объем выполненной работы и стоимость медицинских услуг. Это создает проблемы, ведь зачастую ни руководители больниц, ни министр не знают, что скрывается под цифрами.

В начале беседы Меньгелсоне заявила, что понимает, какова ситуация в больницах из-за инфляции и роста цен на энергоносители, и выразила надежду, что в сотрудничестве владельцев больниц и министерства будут найдены оптимальные решения.