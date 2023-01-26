Латвийский союз художников (LMS) сообщает, что ушла из жизни Валентина Хельмут, выдающийся латвийский скульптор, одна из старейших мастеров, которая училась и перенимала навыки у основоположников национальной скульптуры, взращивала и продолжала традиции модернизма.
Ушла из жизни скульптор Валентина Хельмут
Валентина Хельмут (урожденная Селга) сначала, с 1936 года, училась в 17-й начальной школе Теодора Зейферта в Пардаугаве, где педагогами были: классный руководитель - поэтесса Валда Море, рисование - скульптор Эмилс Мелдерис, пение - дирижер Янис Славиетис, певец Арнольд Купчс.
В 1943-1948 годах Валентина Хельмут училась в Рижской гимназии изящных искусств, а затем, с 1953 года, - на отделении керамики Рижской гимназии прикладного искусства. Отдельные предметы Валентине Хельмут преподавали скульптор Лизе Дзегузе и художник Юлий Вилюмайнис. В задачи вуза в то время входило создание горшков, ваз, тарелок с композициями. В 1948 году Валентина Хельмут окончила факультет керамики и для дипломной работы создала раму для зеркала из глины.
После окончания гимназии Валентина Хельмут хотела продолжить образование на кафедре керамики Государственной академии художеств Латвийской ССР, однако педагог Латвийской академии художеств, скульптор Эмилс Мелдерис, с которым она познакомилась во время вступительных экзаменов, порекомендовал ей учиться на отделении скульптуры.
Преподавателями кафедры скульптуры Латвийской академии художеств были основоположники латвийской профессиональной скульптуры Теодорс Залькалнс, Карлис Земдега, Эмилс Мелдерис и другие выдающиеся профессионалы. Валентина Хельмут окончила отделение скульптуры с дипломной работой "Мать с ребенком" под руководством Карлиса Земдеги.
Супругом Валентины Хельмут был художник Ольгерт Яунарайс, а в круг их друзей входили известные деятели искусства - художники Рудольф Пиннис, Янис Лиепиньш, Лео Свемпс, Конрад Убанс, Курт Фридрихсонс и график Александр Юнкерс, которые значительно повлияли на творчество скульптора и ее стиль.
После окончания академии Валентина Хельмут работала в Художественном фонде ЛССР Māksla (1950-1951), выполнявшем скульптурные заказы: идейные портреты, фигуративные портреты в гипсе, бетоне, граните и элементы декоративно-строительной пластики. Скульптор была помощником художника в артели Mākslinieks, затем - главным художником (1956-1957). Артель изготавливала игрушки из металла, папье-маше, натуральной кожи: куклы, машинки, лошадки-качалки и др.
Работы Валентины Хельмут находятся в Музее Союза художников Латвии, Латвийском национальном художественном музее, других музеях и частных коллекциях.
Прощание со скульптором состоится 28 января в 15:30 на Тукумском кладбище (Скрундский край, Никрацская волость).
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