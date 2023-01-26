Ушла из жизни скульптор Валентина Хельмут

Валентина Хельмут (урожденная Селга) сначала, с 1936 года, училась в 17-й начальной школе Теодора Зейферта в Пардаугаве, где педагогами были: классный руководитель - поэтесса Валда Море, рисование - скульптор Эмилс Мелдерис, пение - дирижер Янис Славиетис, певец Арнольд Купчс.

В 1943-1948 годах Валентина Хельмут училась в Рижской гимназии изящных искусств, а затем, с 1953 года, - на отделении керамики Рижской гимназии прикладного искусства. Отдельные предметы Валентине Хельмут преподавали скульптор Лизе Дзегузе и художник Юлий Вилюмайнис. В задачи вуза в то время входило создание горшков, ваз, тарелок с композициями. В 1948 году Валентина Хельмут окончила факультет керамики и для дипломной работы создала раму для зеркала из глины.

После окончания гимназии Валентина Хельмут хотела продолжить образование на кафедре керамики Государственной академии художеств Латвийской ССР, однако педагог Латвийской академии художеств, скульптор Эмилс Мелдерис, с которым она познакомилась во время вступительных экзаменов, порекомендовал ей учиться на отделении скульптуры.