Нападение с ножом произошло в среду, 25 января, в Германии на поезде из Киля в Гамбург. В четверг, 26 января, прокуратура Германии признала отсутствие доказательств террористического мотива.
Полиция Германии: нападение с ножом в поезде не связано с терроризмом
Полиция Германии: нападение с ножом в поезде не связано с терроризмом
В результате нападения двое подростков погибли, несколько человек получили ранения.
Нападавший - 33-летний палестинец, не имеющий гражданства ни одной страны, - задержан.
Следствие продолжается, в том числе выясняется прошлое подозреваемого, но пока нет никаких доказательств его связи с терроризмом, выявила местная прокуратура.
В результате нападения погибли 16-летняя девушка и 19-летний юноша. Еще семь человек получили ранения.
Остальным пассажирам удалось сдержать нападавшего и задержать его до прибытия полиции.
Подозреваемый, без определенного места жительства, только недавно был освобожден из тюрьмы в связи с делом о нападении, сообщила полиция.
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