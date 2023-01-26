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Полиция Германии: нападение с ножом в поезде не связано с терроризмом

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Полиция Германии: нападение с ножом в поезде не связано с терроризмом
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Поезд. Иллюстративное фото
Поезд. Иллюстративное фото Фото: dpa/scanpix

Нападение с ножом произошло в среду, 25 января, в Германии на поезде из Киля в Гамбург. В четверг, 26 января, прокуратура Германии признала отсутствие доказательств террористического мотива.

В результате нападения двое подростков погибли, несколько человек получили ранения.

Нападавший - 33-летний палестинец, не имеющий гражданства ни одной страны, - задержан.

Следствие продолжается, в том числе выясняется прошлое подозреваемого, но пока нет никаких доказательств его связи с терроризмом, выявила местная прокуратура.

В результате нападения погибли 16-летняя девушка и 19-летний юноша. Еще семь человек получили ранения.

Остальным пассажирам удалось сдержать нападавшего и задержать его до прибытия полиции.

Подозреваемый, без определенного места жительства, только недавно был освобожден из тюрьмы в связи с делом о нападении, сообщила полиция.

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