Полиция Германии: нападение с ножом в поезде не связано с терроризмом

В результате нападения двое подростков погибли, несколько человек получили ранения.

Нападавший - 33-летний палестинец, не имеющий гражданства ни одной страны, - задержан.

Следствие продолжается, в том числе выясняется прошлое подозреваемого, но пока нет никаких доказательств его связи с терроризмом, выявила местная прокуратура.

В результате нападения погибли 16-летняя девушка и 19-летний юноша. Еще семь человек получили ранения.

Остальным пассажирам удалось сдержать нападавшего и задержать его до прибытия полиции.

Подозреваемый, без определенного места жительства, только недавно был освобожден из тюрьмы в связи с делом о нападении, сообщила полиция.